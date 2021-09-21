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Olmaz denileni başardı! Sadece patates yiyerek 1 yılda 53 kilo verdi

21.09.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ergenlik döneminden bu yana hep kilolu olduğundan söz eden Adrew Taylor, bu gidişe bir dur demek için kendi geliştirdiği diyetini uygulamaya başladı. Diyetisyene ve spor salonuna gitmekten kilo verme sürecini devam ettiren Taylor, tam 1 yılda 53 kilo verdi. Diyetinin en önemli sırrı ise sadece patates yemekti.

Olmaz denileni başardı! Sadece patates yiyerek 1 yılda 53 kilo verdi

Patates diyetine giren ve bir yıl boyunca patatesten başka bir şey yemeyen bir adam bu beslenme türünün kilo vermesine yardımcı olduğunu iddia ediyor. Avusturalya’da yaşayan Andrew Taylor, 2016 yılının tamamında patates diyeti yaptı. Diyeti yemekleri daha çeşitli hissettirmek için çeşitli baharatlar ve tatlı patatesten oluşuyordu. Arada sırada ise beslenme rutininde değişiklik yapabilmek için soya sütü, domates sosu ve baharatlar ile kendisine özel soslar hazırladı. Tüm bir yıl boyunca kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde patates yedi. Sonuç ise herkesi şaşırtmaya yetti.

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53 KİLO VERDİ

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Kısıtlayıcı diyete rağmen, Andrew her zamankinden daha enerjik hissettiğini ve hatta bunun doğrudan bir sonucu olarak kilo verdiğini iddia ediyor. Hatta yılda dört kez kan testi yaptırdı ve bu testler normale döndü. Diyetine 151.7 kilo başlayan Andrew, sonunda ise 98.5 kiloya kadar düştü.

“VİTAMİN VE MİNERALLERDEN YOKSUN BİR DİYET”

Beslenme uzmanı Fiona Hunter ise Andrew’ın diyeti için “Patates, şaşırtıcı bir şekilde çeşitli vitamin ve mineral kaynağıdır. Ancak tek başına patates yemek vücuda sağlık için gerekli olan tüm besin maddelerini sağlamaz. Sadece patatesten oluşan bir diyet vitamin ve minerallerden yoksun olacaktır.” dedi.

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