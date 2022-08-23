Olmaz olsun böyle arkadaş: Hep beraber soktular! Sonrasında...

Arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan bir adam, alkolün dozunu kaçırınca kendini acil servise zor attı. Hastanelik olan 45 yaşındaki adam, yaşananların bir şaka yüzünden olduğunu söyledi. Hindistan'ın Balipadar kentinde yaşanan olayda; arkadaşları, sarhoş bir durumda olan 45 yaşındaki adamın arka tarafına çelik kupayı soktu ve onu yerel bir hastanedeki doktorlardan yardım almaya zorladı. Çekilen röntgenden sonra, doktorlar çelik bardağı bağırsakta sıkışmış halde buldu.

REKTUMDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

Doktorlar bardağı rektumdan almaya çalıştı ancak girişimleri başarısız oldu. 45 yaşındaki adamı operasyona aldılar. Operasyonda çelik bardağı çıkardır. Durumu stabil olan adam sonrasında sağlığına kavuştu.

TUVALET FIRÇASI, TUZLUK, SOĞAN...

Uzmanlar, son yıllarda mahrem bölgelerine çeşitli cisimlerin soktukları için operasyon geçirmek zorunda kalanların sayılarının bir hayli artığını belirtti. Bu inanılmaz artışın nedenini bulmak için çalışma başlatıldı. Rakamlar, 2016'da 78'den 2021'de 184'e çıktığını gösteriyor.

Resmi olarak "rektal yabancı cisimler" olarak bilinen bu durumda kalanlardan çıkarılan nesneler arasında tuvalet fırçası, elektrikli süpürge aparatı, tuzluk ve soğan vardı.



