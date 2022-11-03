Ölüme bir adım kala! Kılık değiştiren zehirli balık canından edecekti

Zehirli bir ahtapotu ararken, Taş Balığı olarak bilinen zehirli bir balık türüne denk gelen doğa bilimci Daniel Brown hayatını kaybetmenin eşiğinden döndü. Kumların arasında saklanan bu ölümcül balığa basmak üzereyken durumu fark eden Brown belli ki şanslı günündeydi.

''DİKKAT EDİN!''

Daniel, Facebook'ta bir gönderi paylaştı ve herkesi uyardı: "Plajda nereye bastığınıza dikkat edin çocuklar. Tüm kayalar aslında kaya değildir. Pazar günü yaşanan gelgitte Lee Point kaya havuzlarını keşfetmeye gittik. Dünyanın en zehirli ahtapotunu arıyorduk (mavi halkalı ahtapot) ama bulamadık. Onun yerine dünyanın en zehirli balığını bulduk!" diye paylaştı.

DAKİKALAR İÇİNDE ÖLDÜREBİLİR

Taş balıkları gelişmiş kamuflaj özelliği ve dünyanın en zehirli balığı olmasıyla bilinir. Genellikle aralarına karışarak mercanlar, kaya dipleri ve lagünlerde yaşarlar. Suyun dışında da 24 saate kadar hayatta kalabilen bu canlılar insanlara saldırmasalar da, yanlışlıkla üzerine basıldığında bir savunma mekanizması olarak sırt yüzgeçlerinden zehir salıp sadece birkaç dakika içinde bile ölüme sebep olabilirler.