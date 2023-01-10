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  4. Ölümle burun buruna yolculuk! Uçuş sırasında uçağın kapısı açıldı... Yolcular korku dolu anlar yaşadı

Ölümle burun buruna yolculuk! Uçuş sırasında uçağın kapısı açıldı... Yolcular korku dolu anlar yaşadı

10.01.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın en soğuk bölgelerinden biri olan Yakutsk’tan kalkan bir AN-26 tipi uçakta havalandıktan sonra korkunç bir kaza yaşandı. Soğuk havada gerçekleşen sefer sırasında bir anda metrelerce yükseklikteki uçağın kapısı açıldı. 25 yolcuyu taşıyan uçakta korku dolu anlar yaşanırken olay saniye saniye bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ölümle burun buruna yolculuk! Uçuş sırasında uçağın kapısı açıldı... Yolcular korku dolu anlar yaşadı

Rusya’nın Yakutsk bölgesinden kalkan bir uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra kargo ve bagaj yüklemek için kullanılan kapısı açıldı. 25 yolcuya ait eşyalar kabin basıncının düşmesiyle birlikte uçarak soğuk havaya karıştı ve uçağın içine dolan rüzgarla açık olan kapıdan dışarı çekildi. Pilot tehlikenin artması üzerine acil iniş yapmaya karar verdi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

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Eski 41 derecelik soğukta havalanan uçakta bulunan 25 yolcu emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle kazayı kıl payı atladı. Ancak kemeri takılı olmayan bir yolcunun dışarıya doğru sürüklendiği sırada diğer yolcuların çabası sonucunda kurtarıldığı ifade edildi.

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Rus havayolu şirketinden yapılan açıklamada ise, “Mürettebat da dahil olmak üzere uçaktaki 25 yolcudan kimse zarar görmedi. Kabin içinde bulunan bazı eşyaların şiddetli rüzgarla birlikte uçtuğunu biliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Rusya uçak

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