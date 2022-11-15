Ölümsüz olduğunu ve Mars’tan geldiğini iddia eden çocuk sırra kadem bastı! Dünyayı nükleer savaştan kurtarmak için gönderilmişti

Rusya'nın Volgograd bölgesinde yaşayan Boris Kipriyanovich, uzay hakkında sahip olduğu bilgilerle herkesin dikkatini çekmişti. Annesinin henüz bebekken IQ’sunun yüksek olduğunu fark ettiğini ifade ettiği Kipriyanovich, yaşına girmeden başını dik tutabiliyor ve 1 yaşındayken okuma-yazma biliyordu.

Annesi Kipriyanovich’in doğumuyla ilgili olarak, “Her şey o kadar hızlı oldu ki acı hissetmedim. Çocuk bana gösterildiğinde yetişkin gözleriyle bakıyordu. Bir doktor olarak bebeklerin gözlerinin nesnelere odaklanamadığını biliyordum. Ancak küçük çocuğum büyük kahverengi gözleriyle bana baktığına yemin ederim" dedi.

“İNSANLIĞIN AYNI KADERİ PAYLAŞMASINI ENGELLEMEK”

Mars’ta yaşayan iki grup arasında sürekli olarak çatışmanın yaşandığından söz eden Kipriyanovich, “Nükleer savşata hayatta kalanlar benim gibi Dünya’da yeniden doğdular. Bizim amacımız insan oğlunun aynı kaderi paylaşmasını engellemek. Marslılar ölümsüzler ve 35 yaşına geldikleri zaman yaşlanmaları duruyor. Çok uzunlar, teknolojik açıdan çok gelişmişler ve yıldızlararası yolculuk yapabiliyorlar.Hatırlıyorum, ben 14 - 15 yaşlarındayken Marslılar sürekli kendi aralarında savaşıyorlardı. Zamanda yolculuk yapabiliyorduk, Dünya'yı uzaktan izliyorduk” dedi.

İnsan ırkının kendi kendisini yok etmekten kurtarmak için Dünya’ya gönderilen “Indigo Çocuklar”dan biri olduğunu ifade eden Kipriyanovich, bir uzay gemisi tasarladığını ve binlerce yıl önce Hint Okyanusu'nun altında var olduğu düşünülen Lemurya kıtasını ziyaret ettiğini söyledi.

UZUN SÜREDİR HABER ALINAMIYOR

Rusya Bilimler Akademisi Karasal Manyetizma, İyonosfer ve Radyo Dalgaları Enstitüsü'nden paranormal uzmanlar tarafından alışılmadık derecede güçlü olduğu iddia ettikleri aurası fotoğraflandı. Şimdi annesiyle birlikte kayıp olduğu ifade edilen Kipriyanovich’ten uzun süredir haber alınamıyor. Kipriyanovich ve annesinin ücra bir köyde devlet koruması altında yaşadığı iddia edildi.