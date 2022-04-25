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Ölümünü tam bir yıl önceden planlamıştı!

25.04.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Colorado'dan 50 yaşındaki Wynn Bruce, ABD, Washington DC'de kendisini ateşe vermişti. Metropolitan Polis Departmanı, olaydan bir gün sonra Cumartesi günü Bruce’un öldüğünü açıkladı. Şifreli bir şekilde öldüğü tarihi ve bir yangın emojisini içeren bir sosyal medya paylaşımı, Wynn’ın ölümünü önceden planladığı iddialarını gündeme getirdi.

Ölümünü tam bir yıl önceden planlamıştı!

İklim aktivisti Wynn Bruce, Cuma akşamı saat 18:30 sularında ABD Yüksek Mahkemesi önünde kendini ateşe verdi. Eyalet polisi tıbbi helikopterle eyleme müdahale etti ancak Bruce, hemen ertesi gün kaldırıldığı hastanede aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti.

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PLANLI BİR İNTİHAR OLABİLİR

WYN

İngiltere’nin The Independent gazetesinin haberine göre, Colorado eyaletinde yaşayan fotoğrafçı 50 yaşındaki Bruce intiharından kısa süre önce Facebook hesabında 4/22/2022 yazılı bir gönderiyi yangın emojisi ile paylaşmıştı. Bu gönderi intiharının planlı olabileceğini akıllara getirdi.

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‘’İNTİHAR DEĞİL KORKUSUZ BİR EYLEM’’

Bruce'u yakından tanıyan ve bir iklim eylemcisi olan budist keşiş K. Kritee, yaptığı açıklamada söz Bruce’un yaklaşık bir yıldır bu eylemi planladığını iddia etti. Kritee, "O benim arkadaşımdı. Bu bir intihar değil, iklim krizine dikkat çekmek için yaptığı son derece korkusuz bir eylemdi. Kendini yakarak iradesini gösterdi." dedi. Wynn Bruce'un 1960'larda benzer eylemler yapan Vietnamlı Budist rahipleri örnek aldığı belirtildi.


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