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Ölüp yeniden dirildiğini söyleyen adam 'öbür dünyayı' böyle anlattı! "Herkesi tamamen affederek geri döndüm"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.09.2024 11:14
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David Hanzel, ciddi bir akciğer enfeksiyonu ve sepsis nedeniyle ölüme yakın bir deneyim yaşadı. Öldüğünü ve yeniden hayata döndüğünü ifade eden Hanzel, "Birdenbire bir varlık solumda, bir varlık sağımdaydı. Kendimi rahat hissediyordum. Sanki onları tanıyormuşum gibi" ifadelerini kullandı. Hanzel'in yaşadığı deneyim ve 'öbür dünya' sözleri kısa sürede gündem yarattı.

Ölüp yeniden dirildiğini söyleyen adam 'öbür dünyayı' böyle anlattı! "Herkesi tamamen affederek geri döndüm"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'de yaşayan David Hanzel isimli bir adam 2015 yılında kısa süreliğine vefat ettiğini ve oldukça farklı bir deneyim yaşadığını söyledi. Akciğer enfeksiyonu ve sepsise bağlı olarak 2 ay komada kalıp tedavi gören Hanzel, "Sadece hasta olduğum için gözlerimi kapattığımı hatırlıyorum. Sonra gözlerimi tekrar açtığımda kendimi gece gökyüzünde buldum. Kadifemsi bir göktü. Bulut yoktu. Yıldız yoktu. Hiçbir şey yoktu ve bunun bir başlangıcı veya sonu yoktu.Birdenbire bir varlık solumda, bir varlık sağımdaydı. Kendimi rahat hissediyordum. Sanki onları tanıyormuşum gibi. Bana bunun en güzel, altın-beyaz ışık olduğunu gösterdiler. Çok güzeldi ve tüm bu melekler ve her şey ona doğru gidiyordu." dedi.

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Adım atıldığında ayağının yere değmediğini hissettiğini ifade eden Hanzel, "Adım attığınızda ayağınızın yere değdiğini hissetmiyordunuz. Sanki yer çekimi yokmuş gibi. Sanki yüzüyor ve yürüyormuşsunuz gibiydi. Herkesi affederek geri döndüm" diye konuştu.

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