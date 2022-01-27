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Omicron hakkında korkunç gerçek ortaya çıktı: Tam 21 saat!

27.01.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs hakkındaki bilinmezler her geçen gün bir bir aydınlatılmaya çalışılırken, diğer taraftan da ortaya çıkan yeni varyantlar ile mücadele ediliyor. Covid-19'a bağlı şimdiye kadar 4 varyant resmi olarak tespit edilebildi. Son varyant omicron ise süper bulaş hızıyla bir kez daha dünyanın tedirgin olmasına neden oldu. Japonya’da yapılan bir araştırma sonuçlarına göre; Omicron varyantı insan derisi üzerinde 21 saate, plastik yüzeylerde ise 8 güne kadar canlı kaldığını belirledi.

Omicron hakkında korkunç gerçek ortaya çıktı: Tam 21 saat!

Covid-19'un son varyantı Omicron ile ilgili yapılan yeni bir araştırma, yeni varyant hakkında daha çok şey bilmemizi sağladı. Covid-19’un Omicron varyantının insan derisi üzerinde 21 saate, plastik yüzeylerde ise 8 güne kadar canlı kaldığını belirledi.

2 KAT DAHA UZUN YAŞIYOR

Japonya'daki Kyoto Tıp Üniversitesinden araştırmacılar, Covid-19’un Vuhan’daki ilk örneği ile varyantlarının çevresel kararlılıkları arasındaki farkları inceledi. Henüz emsal değerlendirmeden geçmemiş, BioRxiv’de ön baskısı paylaşılan çalışma, virüsün Alfa, Beta, Delta ve Omicron varyantlarının plastik yüzeylerde ve tende Vuhan türünden 2 kat daha uzun süre yaşayabildiğini gösterdi.

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Araştırmada, Vuhan türünün plastik yüzeylerde ortalama yaşam süresi 56 saat, Alfa varyantının 191,3 saat, Beta varyantının 156,6 saat, Delta varyantının 114 saat ve Omicron varyantının 193,5 saat olarak tespit edildi.

REKOR SÜRE OMICRON VARYANTINDA

İnsan teninde ise virüsün orijinali 8,6, Alfa varyantı 19,6, Beta varyantı 19,1, Delta varyantı 16,8 ve Omicron varyantı ise 21,1 saat canlı kalabildi.

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Virüsün varyantlarının çevresel kararlılıklarının yüksek olmasının temasla bulaşma riskini artırdığını belirten araştırmacılar, en yüksek çevresel kararlılığa sahip Omicron’un bu sayede Delta varyantının yerini alarak bu kadar hızlı yayılmış olabileceğini vurguladı.

Araştırmacılar, Alfa, Beta, Delta ve Omicron varyantları alkole karşı hafif daha fazla direnç gösterse de tüm varyantların yüzde 35’lik alkol çözeltisine 15 saniye maruz kalınca tamamen etkisiz hale geldiğini aktararak, el hijyeni için dezenfektan kullanılmaya devam edilmesini önerdi.


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