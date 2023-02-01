Ömür eş anlamlısı nedir? Ömrün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ömür sözcüğü Arapça kökenlidir. Arapça ˁmr kökünden gelen ve “yaşam” anlamında kullanılan "ˁumr" sözcüğünden alıntıdır. Ömrün eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli mana karşılıkları da bulunur. Türk Dil Kurumuna göre ömür kelimesinin anlam karşılığı "yaşam" ve "çok hoşa giden şey" şeklindedir. Ömür kelimesi cümle içerisinde farklı anlamlarda kullanılır. Ömür sözcüğünün cümle içerisindeki örnekleri aşağıda verilmiştir:
Ömür eş anlamlısı bulunan sözcükler ömürle aynı anlamı karşılarlar. Halk arasında sıklıkla kullanılan, deyim ve atasözlerinde de kendini gösteren ömür kelimesinin eş anlamı listesi aşağıda verilmiştir:
Ömrün eş anlamlısı olan sözcüklerle kurulan örnek cümleler: