Ömür eş anlamlısı nedir? Ömrün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ömür sözcüğü Arapça kökenlidir. Arapça ˁmr kökünden gelen ve “yaşam” anlamında kullanılan "ˁumr" sözcüğünden alıntıdır. Ömrün eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli mana karşılıkları da bulunur. Türk Dil Kurumuna göre ömür kelimesinin anlam karşılığı "yaşam" ve "çok hoşa giden şey" şeklindedir. Ömür kelimesi cümle içerisinde farklı anlamlarda kullanılır. Ömür sözcüğünün cümle içerisindeki örnekleri aşağıda verilmiştir:

Ömrüm boyunca görmediğim yerleri gördüğümde şaşkınlığımı gizleyemedim.

İnsan ömrü bu dertleri kafaya takmak için oldukça kısadır.

Onları öyle gördükçe ömrümden ömür gitti.

Ailem benim her zaman ömrümde görüp görebileceğim en kıymetli insanlar olarak yer alacak.

Dedem ömrünün sonuna geldiğinden hayata gözlerini yumdu.

Ömür kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ömür eş anlamlısı bulunan sözcükler ömürle aynı anlamı karşılarlar. Halk arasında sıklıkla kullanılan, deyim ve atasözlerinde de kendini gösteren ömür kelimesinin eş anlamı listesi aşağıda verilmiştir:

Varlık

Yaşam

Ömrün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ömrün eş anlamlısı olan sözcüklerle kurulan örnek cümleler: