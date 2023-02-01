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Ömür eş anlamlısı nedir? Ömrün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

30.01.2023 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömür sözcüğü gün içerisinde sıklıkla kullanılır. Türkçenin çeşitli dillerle etkileşimi sonucunda pek çok kelime gibi ömür sözcüğü de cümle dağarcığımıza katılmıştır. Rumca, İtalyanca, Farsça kökenli sözcükler olduğu gibi Arapça kökenli sözcükler de Türkçe içerisine katılmıştır. Ömür de Arapça Türkçe etkileşimiyle sözlük dağarcığımıza katılmıştır. Peki, ömür kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Ömür eş anlamlısı nedir? Ömrün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ömür sözcüğü Arapça kökenlidir. Arapça ˁmr kökünden gelen ve “yaşam” anlamında kullanılan "ˁumr" sözcüğünden alıntıdır. Ömrün eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli mana karşılıkları da bulunur. Türk Dil Kurumuna göre ömür kelimesinin anlam karşılığı "yaşam" ve "çok hoşa giden şey" şeklindedir. Ömür kelimesi cümle içerisinde farklı anlamlarda kullanılır. Ömür sözcüğünün cümle içerisindeki örnekleri aşağıda verilmiştir:

  • Ömrüm boyunca görmediğim yerleri gördüğümde şaşkınlığımı gizleyemedim.
  • İnsan ömrü bu dertleri kafaya takmak için oldukça kısadır.
  • Onları öyle gördükçe ömrümden ömür gitti.
  • Ailem benim her zaman ömrümde görüp görebileceğim en kıymetli insanlar olarak yer alacak.
  • Dedem ömrünün sonuna geldiğinden hayata gözlerini yumdu.
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Ömür kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ömür eş anlamlısı bulunan sözcükler ömürle aynı anlamı karşılarlar. Halk arasında sıklıkla kullanılan, deyim ve atasözlerinde de kendini gösteren ömür kelimesinin eş anlamı listesi aşağıda verilmiştir:

  • Varlık
  • Yaşam
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Ömrün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ömrün eş anlamlısı olan sözcüklerle kurulan örnek cümleler:

  • Yaşamım boyunca hiç böyle olaylara tanık olmamıştım.
  • Genç adam, varlığı boyunca sadece bir kadına aşık olup onun yollarını gözlemişti.
  • Yaşam dediğimiz göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor.
  • Ömrümde senin gibi kötü kalpli bir insana hiç denk gelmemiştim.
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