EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Yas eş anlamlısı nedir? Yas kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yas eş anlamlısı nedir? Yas kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

23.12.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acı duygusunu gösteren davranış anlamında kullanılan yas sözcüğü genel olarak bir felaket ya da bir kişinin ölümünden sonra duyulan derin bir üzüntü ve hüznü ifade eder. Yas kelimesi ile aynı anlama gelen eş anlamlı sözcükler de bulunur. Yas ile aynı anlamı ifade eden bu sözcüklerin hepsinin yazılışı ve okunuşu birbirinden farklıdır. Böylece yas kelimesi yerine kullanılabilecek alternatif kelimeler vardır. Bir duygu ifade eden yas kelimesinin eş anlamlıları nedir?

Yas eş anlamlısı nedir? Yas kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sevilen bir kişinin ölümü ya da ulusun, yurdun başından geçen herhangi bir felaket sonrasında duyulan derin bir acıyı ifade eden yas kelimesi Eski Türkçe bir kelimedir. Uzun yıllardır dilimizde olan ve kökeni Eski Türkçe kelimelerden biri olan yas, "ölüm, kayıp ve hüsran" anlamına gelen "yās" kelimesinden evrilmiştir. Türk Dil Kurumu'na göre yas sözcüğünün anlamı şu şekilde açıklanmıştır:

  • Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar
Yıldız eş anlamlısı nedir? Yıldız eş anlamlısı nedir?

Yas kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçe kelime bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Bazen bir kelime birden fazla anlama geldiği gibi bazen bazı kelimelerin de aynı anlama sahip eş anlamlıları vardır. Gene olarak dilimizde pek çok kelimenin eş anlamlısı yer alır. Bu eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine kullanılabilen anlamdaş kelimelerdir. Böylece anlamdaş kelimeler her yerde birbirleri yerine kullanılabilir. Yasın eş anlamlısı olan kelime de yas gelebilecek her cümle içinde kullanıma uygundur. Yas eş anlamlısı olan kelime:

  • Matem

Yas kelimesinin eş anlamı olan matem kelimesiyle yas kelimesi anlam olarak birbirinin aynısıdır. Yazılış ve okunuş olarak farklı olmaları birbirleri yerine kullanılmalarını engellemez. Aynı anlamı ifade eden yas eş anlamlısı olan matem kelimesi özellikle konuşma dilinde farklı kelime kullanmak isteyenler ve tekrara düşmek istemeyenler için oldukça uygundur.

Yılmak eş anlamlısı nedir? Yılmak eş anlamlısı nedir?

Yasın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yas kelimesinin eş anlamı olan sözcük matem sözcüğüdür. En az yas kelimesi kadar kullanımı yaygın olan matem sözcüğü Arapça kökenli bir kelimedir. Eş anlamlı kelimelerin özelliklerinden biri de eş anlamlılardan birinin genellikle yabancı kökenli bir kelime olmasıdır. Matem sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Yas yerine kullanılabilen matem "cenaze töreni, cenazede ağıt yakan kadınlar topluluğu" anlamına gelen "mātem" sözcüğünden alıntı bir sözcüktür. Günlük yaşamda matem kelimesi de sık bir şekilde kullanılır. Yas kelimesi yerine matemin kullanıldığı örnek cümleler ile açıklanırsa anlaşılması daha kolay bir hâle gelir. Yas kelimesinin eş anlamı ile örnek cümle:

  • Ölümü o kadar vakitsiz oldu ki arkasından herkes mateme boğuldu.
Ucuz eş anlamlısı nedir? Ucuz eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!
KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir? KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir yas eş anlamlısı erhan kırmızı lacivertliler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir?

KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir?

Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

6225 nitelik kodu nedir?

6225 nitelik kodu nedir?

BİLSEM sınav yayımlandı

BİLSEM sınav yayımlandı

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Çok sevilen o robot süpürgede 2500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Çok sevilen o robot süpürgede 2500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.