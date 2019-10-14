Ömür Gedik’i mutlu eden kürk yasağı

Yazarlık ve şarkıcılık kimliğinin ötesinde hayvanların haklarını korumak ve savunmak adına kurduğu HAÇİKO Derneği ile önemli işler başaran ve kimi zaman da ünlü isimlerle polemiklere giren Ömür Gedik, twitter hesabı üzerinden kendisini mutlu eden bir gelişmeyi paylaştı.

BÜLENT ERSOY İLE POLEMİK YAŞAMIŞTI

Hatırlanacağı üzerine Ömür Gedik, kürk tutkusu herkes tarafından bilinen Bülent Ersoy ile sıklıkla karşı karşıya gelmiş ve yaptığı sert çıkışlarla magazin gündemini belirlemişti. Gedik, kürklerle ilgili bir yasağı twitter takipçileriyle paylaştı ve Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde uygulanan yasağın ülkemize de gelmesini istediğini belirtti.





