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Ömür Gedik'in Can Yaman yazısına tepki yağdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 14:44 | Son Güncelleme

Ömür Gedik, Can Yaman'ın çirkin sözlerini köşesine taşıdı. Gedik 'Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar bile eleştirdi Can'ı. Pes yani!' dedi. Bu sözler sosyal medyada tepki topladı.

Ömür Gedik'in Can Yaman yazısına tepki yağdı!

Son olarak kendisine sorulan "Gerçekten siz bu dünyadan mısınız?" diyen İspanyol kadına "Gel arka odaya göstereyim" diye cevap veren Can Yaman hakkında Ömür Gedik de bugünkü köşesinde bir yazı yazdı.

"Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar tarafından bile eleştirildi Can. Pes yani. İşte biz buna 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' diyoruz. Can'a tavsiyem biraz inzivaya çekilsin, kendini dinlesin. Kötücül yorumları da kafasına takmasın" diyen Gedik, sosyal medyada adeta linç edildi.

Gedik'e "Kızların şortuna laf eden birinden ne bekliyorsunuz" diyerek tepki gösterenler kadar reklam yaptığını söyleyenler de vardı.

Armağan Çağlayan da Ömür Gedik’in yazısını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Ömür Gedik’in de libidosu fazlaca yüksekse demek! Vah vah ya! Can Yaman’a tavsiye verene kadar, biraz kendisini ve kadın sorunlarına bakışını geliştirebilse keşke!”

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Ömür Gedik Ömür Gedik can yaman Can Yaman

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
yalanmı yazmış Ömür hanım
bir kadında daha gurur ve onurun olmadığı ispatlandı
Armağan Çağlayan cuk oturtmuş! Bu Ömür Gedik'in tarzı olabilir ama çok itici bence!! Kendisi müslüman mahallesinde salyangoz satıyor!! Türkiye'de bir Amerika'lı davranmakta neyin nesi!!? Biraz aklını başına toplasın artık!!!
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