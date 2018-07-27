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Ömür Gedik 'Serdar'la çalışmak çok keyifli'

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2018 00:19 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ömür Gedik, sözlerini kendi yazdığı, Serdar Ortaç bestesi için stüdyo çalışmalarına başladı.

Ömür Gedik 'Serdar'la çalışmak çok keyifli'

Ömür Gedik, “Serdar Ortaç’la ilk kez ortak bir çalışma yapıyoruz ve her gece sabaha kadar konuşup mesajlaşıyoruz. Şarkının bestesi Serdar’a, sözleri bana ait. Serdar her konuda çok ilgili, onunla çalışmak çok keyifli. Şarkının aranjesinden, klibin nasıl çekilmesi gerektiğine kadar her detayda fikir alışverişi yapıyoruz. Tek sıkıntımız şarkıya henüz isim koyamamış olmak. ‘Nasip’ ve ‘Aşka Bağlan’ arasında gidip geliyoruz. Bu iş yeni doğan bebeğe isim koymak kadar zor" dedi.

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serdar ortaç Ömür Gedik

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