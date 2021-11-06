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Ömür Gedik, Türkiye’de et tüketiminin azalmasını övmesi sosyal medyada tepki çekti

06.11.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömür Gedik, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Avrupa’dan Yıllık Et Tüketim Raporu’na göre Türkiye’nin son sırada olmasına sevinen Ömür Gedik, Twitter kullanıcıları tarafından yerden yere vuruldu.

Ömür Gedik, Türkiye’de et tüketiminin azalmasını övmesi sosyal medyada tepki çekti

Ömür Gedik, geçtiğimiz günlerde "Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Ömür Gedik, şimdi de Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Ömür Gedik, Türkiye’nin son sırada yer aldığı ‘Avrupa’da Yıllık Et Tüketimi Raporu’nu Twitter’da paylaştı. Gedik’in bu durumu iklim değişikliği krizine vurgu yaparak paylaşması ise sosyal medyada tepki çekti.

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"ŞİMDİ SİZ BİR TON LAF EDERSİNİZ"

Ömür Gedik, Avrupa’nın et tüketim grafiğini paylaşarak “Yıllık et tüketimi raporu… Hayvanlara ve çevreye zararımız diğer ülkelere oranla daha az. Siz şimdi bi ton laf edersiniz ama ben sevdim bu durumu…” ifadelerini kullandı. Bu tweet, diğer kullanıcılardan yoğun tepki çekti.

Ömür Gedik’in yaptığı yorum, sosyal medyada büyük tepki çekti. Ortak paydası “İnsanların aç olmasına mı seviniyorsunuz?” olan bu tepkiler hâlâ devam etmekte.

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Ömür Gedik: Et yiyelim ama hayvanlar ölmesinÖmür Gedik: Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin


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