Omurga kemiklerini kırmıştı! Zeynep Bastık evden çıkamayınca zarar etti! Yatak pozları olay oldu

Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde evinde düşerek omurga kemiklerinden ikisini kırdığını açıkladı. Bu süreçte evinden sık sık iç çamaşırlı pozlarını paylaşan Zeynep Bastık nazara geldiğini düşünerek bu süreçte kurşun bile döktürmüştü.

Korse takan ve bir süredir evinde dinlenen Bastık sahneye de çıkamadı.

Son dönemde sahne fiyatını artıran Zeynep Bastık bu zorlu dönemde zarar etti. 3 haftadır konserlerine çıkamayan Bastık, çıkamadığı konserlerinden yaklaşık 3 Milyon TL kaybetti.

İddialara göre; Yılbaşı'nda Ankara'da sahne alacak Zeynep Bastık'ın en kötü ihtimalle sahnede oturarak şarkılarını söyleyeceği de öğrenildi.

BEYAZ İÇ ÇAMAŞIRI OLAY OLDU

Zeynep Bastık ayrıca yatakta iç çamaşırlı hallerini yeniden paylaştı. Bastık'ın sık sık beyaz iç çamaşırıyla poz verdiğini görenler "Bu beyaz don tutkusunu bırak" yorumlarında bulundu.



