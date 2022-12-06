Ön koltuktaki yolcu müstehcen sahneler izliyordu! Anne “Oğlum görüyor” diyerek isyan etti... Yolcu uçağı bir anda karıştı

15 yaşındaki ismi açıklanmayan oğluyla birlikte bir uçak yolcuğu yapan anne LaKeisha Fleming, seyahat sırasında bir başka yolcunun ekranındaki +18 görüntüleri gördüğünde şoke oldu. Çıplak sahneleri oğlunun görmemesi için gözlerini kapatmak zorunda kaldığını ifade eden anne duruma isyan edince uçak bir anda karıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Insider’a konuşan anne, “Net bir şekilde oğlumun görüş açısında çıplak bir sahne olduğunu gördüm. Fark ettiğimde adeta dehşet düştüm. Durumu hemen bir uçuş görevlisine bildirmek için harekete geçtim” dedi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan LaKeisha Fleming’in tepkisi kullanıcıları adeta ikiye böldü. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Başlangıçta çocuğunun beş yaşında olduğunu düşünmüştüm ama 15 yaşında bunu gördü. Ayrıca oğullarınızı aşırı derecede korumanın ve sekse utanç verici bir şeymiş gibi davranmanın da ciddi zararları var” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Gözlerini kapatıp ortalığı karıştırmak izlediği şeyden kesinlikle daha zarar vericiydi” yorumunu yaptı.