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20 yıllık uçuş görevlisinden şaşırtan itiraf! “Bizden asla kahve istememelisiniz”

02.12.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 yıllık deneyimli bir uçuş görevlisi olan Madeleine Doyle, uçakta yolcuların kahve servisi istemesinden hosteslerin hoşlanmadığını dile getirdi. Özellikle kahve hazırlamak için fazladan zaman harcadıklarını belirten Doyle, yolcuları uçuş sırasında kahve istememeleri konusunda uyardı. Tabii Doyle’un ifadelerinde hostesleri sinirlendirmekten çok seyahat ipuçları yer aldı.

20 yıllık uçuş görevlisinden şaşırtan itiraf! “Bizden asla kahve istememelisiniz”

Uçak seyahatleri sırasında bir şeyler yemek ve içmek çoğu zaman yolcuların vazgeçilmez keyfidir. Thrillist’e konuşan eski bir hostes Madeleine Doyle özellikle uzun saatler süren yurt dışı uçuşlarında yolcuları kahve tüketmemeleri konusunda uyardı.

“KESİNLİKLE JETLAG OLURSUNUZ”

Uçuşlar sırasında kafein tüketmenin sık tuvalet ihtiyacı doğurduğunun altını çizen Doyle, kafeinin ayrıca baş ağrısı ve uykusuzluğa neden olabileceğini söyledi. Kafein tüketiminin arttırılması yurt dışı seyahatlerinde zaman farkından olumsuz etkilenmeyi doğuracağını söyleyen Doyle, “Bizden asla kahve istememelisiniz. Kesinlikle jetlag olursunuz” diye konuştu.

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