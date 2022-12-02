20 yıllık uçuş görevlisinden şaşırtan itiraf! “Bizden asla kahve istememelisiniz”

Uçak seyahatleri sırasında bir şeyler yemek ve içmek çoğu zaman yolcuların vazgeçilmez keyfidir. Thrillist’e konuşan eski bir hostes Madeleine Doyle özellikle uzun saatler süren yurt dışı uçuşlarında yolcuları kahve tüketmemeleri konusunda uyardı.

“KESİNLİKLE JETLAG OLURSUNUZ”

Uçuşlar sırasında kafein tüketmenin sık tuvalet ihtiyacı doğurduğunun altını çizen Doyle, kafeinin ayrıca baş ağrısı ve uykusuzluğa neden olabileceğini söyledi. Kafein tüketiminin arttırılması yurt dışı seyahatlerinde zaman farkından olumsuz etkilenmeyi doğuracağını söyleyen Doyle, “Bizden asla kahve istememelisiniz. Kesinlikle jetlag olursunuz” diye konuştu.