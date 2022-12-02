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Kendisine bambaşka bir hayat kurdu! Karavanda yaşamak için eşini ve işini terk etti... “Hiç bu kadar mutlu olmamıştım”

02.12.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

63 yaşındaki Siobhan Daniels isimli bir kadın işinden ve eşinden ayrılarak kendisine yepyeni bir hayat kurmak için kollarını sıvadı. 3 yıl öncesinde kendisine 40 bin sterlin (yaklaşık 915 bin 480 TL) değerinde bir karavan satın alan Daniels, şimdilerde kırsal kesimleri keşfederek bir gezgin olarak yaşıyor.

Kendisine bambaşka bir hayat kurdu! Karavanda yaşamak için eşini ve işini terk etti... “Hiç bu kadar mutlu olmamıştım”

63 yaşındaki Siobhan Daniels isimli bir kadın göçebe hayat tarzını benimsemek için mal varlığının büyük bir bölümünden vazgeçti. Bir karavan satın alarak kendisini yollara adayan Daniels, The Mirror’a yaptığı açıklamada, “Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Kararımdan hiçbir zaman pişmanlık duymadım” dedi.

“ASLA YAŞLI DEĞİLSİNİZ”

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Bir karavanda seyahat ederek hayatını geçirmenin uzun zamandır hayali olduğunu ifade eden Daniels ilk olarak kızının büyümesini beklemek için bu hayalini ertelediğini söyledi. Ardından ise annesi ve kız kardeşinin vefatı üzerine derin bir üzüntü yaşayan Daniels, 60’lı yaşlarına geldiğinde hayali için büyük bir adım atmaya karar verdi.

Bir karavan satın alarak içinde kendisine göre yeniden düzenlemeler yaptığı belirten Daniels, “Hayallerinizi gerçekleştirmek için asla yaşlı değilsiniz. Başkalarına ilham olabilmeyi umuyorum” diye konuştu.

İKİ YILDIR DEVAM EDİYOR

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İki yıldır Birleşik Krallık’ın pek çok bölgesine gittiğini ve kamp kurduğunu anlatan Daniels maceralarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Seyahatleri süresince tanıştığı yeni insanları ve sosyal medya takipçilerini hayatındaki şans olarak tanımlayan Daniels, “Hayatımı zenginleştirdiler ve aynı zamanda daha fazla maceraya olan şehvetimi ateşlediler” dedi.

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