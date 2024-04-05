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Önce ertelendi sonra iptal edildi! Tv8 telif engeline takıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.04.2024 10:06
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Tv8'in yeni yayın dönemi için hazırlıklarına başladığı ve başrolünde Bülent İnal’ın yer alacağı dizi önce ertelendi sonra iptal edildi. Tv8 o dizinin fişini başlamadan çekti.

Önce ertelendi sonra iptal edildi! Tv8 telif engeline takıldı

Tv8 yeni sezonda Gökhan Horzum’un yazdığı başrolünde Bülent İnal'ın yer alacağı “Yetkisiz Bir Hayat” dizisini ekrana getirmeye planlıyordu.

BÜLENT İNAL

ÖNCE ERTELENDİ

2018’de Netflix’te yayınlanan ve tüm dünyada büyük ilgi gören İspanyol suç draması “Unauthorized Living”ten uyarlanan dizinin eylül sezonuna ertelenmesine karar verilmişti.

TELİF SORUNU ÇÖZÜLEMEYİNCE...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre;dizinin tamamen iptal edildiği söylendi. Yetkisiz Bir Hayat”tan Netflix’le yaşanan bir telif sorunu çözülemeyince vazgeçildiği öğrenildi. Şimdilerde Tv8'in eylül sezonuna henüz adı açıklanmayan başka bir dizi hazırlayacağı iddia edildi.

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