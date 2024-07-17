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  4. Önce oğlu Ahmet sonra da kızı Dilan'la sorunlar yaşadı! İbrahim Tatlıses böyle sitem etti! "Keşke bu kadar param olmasaydı"

Önce oğlu Ahmet sonra da kızı Dilan'la sorunlar yaşadı! İbrahim Tatlıses böyle sitem etti! "Keşke bu kadar param olmasaydı"

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.07.2024 12:50
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Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses, son dönemde oğlu Ahmet Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Operasyonun ardından hastaneden taburcu olan ve bu süreçte oğlu Ahmet Tatlıses ile barışan ünlü isim, ailesindeki krize paranın sebep olduğunu söyleyerek isyan etti.

Önce oğlu Ahmet sonra da kızı Dilan'la sorunlar yaşadı! İbrahim Tatlıses böyle sitem etti! "Keşke bu kadar param olmasaydı"

MYNET- İbrahim Tatlıses, Harbiye Açıkhava'daki konserinde kalp ameliyatı olacağını duyurmuş gözyaşlarıyla helallik istemişti. Ertesi gün operasyon geçiren İbrahim Tatlıses, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu oldu.

ESKİ EŞLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Sanatçının eski eşleri Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız'ın yanı sıra çocukları Ahmet Tatlıses, İdo Tatlıses, Zübeyde Melek Akkaş ve Elif Ada Tatlıses de bu süreçte hastaneden bir an olsun ayrılmadı.

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Sevenlerinin hastanede ziyaret ettiği İbrahim Tatlıses'i ise bir tek kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak yalnız bıraktı. Davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile arasını düzelten, bu sefer de kızı Dilan Çıtak ile sorunlar yaşayan İbrahim Tatlıses sitem dolu açıklamalarda bulundu.

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'KEŞKE BU KADAR PARAM OLMASAYDI'

Beyaz Magazin'e bir mesaj gönderen Tatlıses, aile içinde yaşanan huzursuzluğa paranın yol açtığını söyledi ve "Keşke bu kadar param olmasaydı da ben de huzuru bulsaydım. Çünkü para bazen bela oluyor. Hatta her zaman bela oluyor. Az param olsaydı, bu kadar olay olmazdı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses Ahmet Tatlıses
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