Önce sevinç çığlığı sonra sosyal medya paylaşımı... Dilan Polat tahliye kararından sonra konuştu: "Alnımızın akıyla çıktık. Koskoca MASAK’ın raporunda..."

Engin ve Dilan Polat çifti kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 40 yıl hapis istemiyle yargılandıkları davada tahliye edildi. Polat çiftiyle birlikte aralarında Sezgin Polat, Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün de bulunduğu 28 sanığın hepsi tahliye oldu. Tahliye haberini alan Dilan Polat'ın sevinç çığlıkları attığı anlar kameralara yansıdı.

"ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK"

Tahliye haberinin sonrasında kendi şarkısıyla arabada adeta kutlama yaptığı arabada paylaşan Dilan Polat'ı Magazin Burada'ya tahliye kararına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Türk adaletine sonsuz teşekkür ediyorum. Her zaman için güvendim. Alnımızın akıyla çıktık. Koskoca MASAK’ın raporunda kara para yok, örgüt yok, bahis yok. Tüm bunlar tespit edildi. Çok bekledik. Uzun sürdü ama çok şükür bitti. Eşimi heyecanla bekliyorum. Ailemiz tekrardan bir araya gelecek. Türk adaletine, avukatlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

"ASLA ESKİSİ GİBİ KULLANMAYACAĞIM"

Sosyal medya paylaşımlarına dikkat edeceğini dile getiren Dilan Polat, "Çok mutlu oldum. O anı paylaşmak istedim. Kendime hakim olamadım. Aslında uzun süre paylaşım yapmayacaktım. Eşimin tahliye haberinden sonra sevincimi paylaşmak istedim. Çünkü çok teşekkür ediyorum. Sevenlerimiz de çok fazla. Sosyal medyayı kullanırken de çok dikkatli olacağım. Asla eskisi gibi kullanmayacağım" ifadelerini kullandı.

"İNANILMAZ BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLDU"

Dilan Polat, Engin Polat'ın tahliyesi için cezaevine geldi. Cezaevinin önünde yaptığı açıklamada Dilan Polat, " 10 aydır ayrıydık. İnanılmaz büyük bir sürpriz oldu. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise tahliye kararına ilişkin olarak, "İnanılmaz mutluyuz, çok mutluyuz" dedi.