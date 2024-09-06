Fatih Altaylı da Dilan Polat'ın 'Alo Engin' paylaşımına tepkisiz kalamadı! "Baştan aşağıya rezillik”

Polat davasının yankıları Türkiye'de konuşulurken eşinin tahliyesinin sonrasında Dilan Polat Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adeta kutlama yapmıştı. Kendisine ait olan 'Enerji' şarkısı eşliğinde eşi Engin Polat'ın tahliye edilmesini kutlayan Dilan Polat'a bir tepki de gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi.

Altaylı X'ten (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımında Dilan Polat'ın tahliye kutlamasına tepki göstererek, "Çekinme ders alma gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü devir bunların ve bunlar gibilerin devri. Baştan aşağı rezillik" ifadelerini kullandı.