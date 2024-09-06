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    4. Fatih Altaylı da Dilan Polat'ın 'Alo Engin' paylaşımına tepkisiz kalamadı! "Baştan aşağıya rezillik”

    Fatih Altaylı da Dilan Polat'ın 'Alo Engin' paylaşımına tepkisiz kalamadı! "Baştan aşağıya rezillik”

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.09.2024 14:55
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    Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla 40 yıl hapis istemiyle yargıladığı davanın bugünkü duruşmasında tahliye kararı çıkmıştı. Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün'ün de bulunduğu 28 sanık tahliye edildi. Davada herhangi bir tutuklu kalmamıştı. Gazeteci Fatih Altaylı da tahliye kararının sonrasında Dilan Polat'ın yaptığı 'Alo Engin' storysini eleştirdi.

    Fatih Altaylı da Dilan Polat'ın 'Alo Engin' paylaşımına tepkisiz kalamadı! "Baştan aşağıya rezillik”

    Polat davasının yankıları Türkiye'de konuşulurken eşinin tahliyesinin sonrasında Dilan Polat Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adeta kutlama yapmıştı. Kendisine ait olan 'Enerji' şarkısı eşliğinde eşi Engin Polat'ın tahliye edilmesini kutlayan Dilan Polat'a bir tepki de gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi.

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    Altaylı X'ten (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımında Dilan Polat'ın tahliye kutlamasına tepki göstererek, "Çekinme ders alma gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü devir bunların ve bunlar gibilerin devri. Baştan aşağı rezillik" ifadelerini kullandı.

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