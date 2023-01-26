Önce sıvıya dönüştü, sonra tutulduğu 'hapishaneden' kaçtı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Robotlar artık çok daha fazla gündem oluyor. Şifacı robot veya hemşire robot derken, bilim insanları robot biliminde bir çığır açtı. Robot biliminde devrim olarak nitelendirilebilecek bu gelişmede, güçten ödün vermeden zorlu ortamlarda gezinmek için sıvı ve metal haller arasında geçiş yapabilen şekil değiştiren bir robot geliştirildi.

SIVILAŞABİLEN ROBOT, 'HAPİSHANEDEN' KAÇTI!

Science Alert'in haberine göre, bilim insanları sıvılaşabilen bir insansı robot ortaya çıkarmayı başardı. Araştırmacılar, küçük robotlarını bir dizi testten de geçirdi.

Robotun sıvıya dönüşerek tutulduğu 'hapishaneden' kaçabildiğini gösteren bir görüntü ise inanılması güç o anları gözler önüne serdi. Robot, küçük bir hapishane hücresinden kaçmak için sıvı hale gelerek eridi, ardından parmaklıkların arasından sızdı ve parmaklıkların diğer tarafında yeniden şekillendi.

Ayrıca robotlar, hendeklerin üzerinden atlama, tırmanma ve nesneleri hareket ettirmek için ikiye bölünüp birlikte çalıştıktan sonra tekrar birleşme becerisi de sergiledi.

Çin'deki Hong Kong Çin Üniversitesi'nden mühendis Chengfeng Pan, "Robotlara sıvı ve katı haller arasında geçiş yapma becerisi kazandırmak, onlara daha fazla işlevsellik kazandırıyor" dedi.

Robotlar aynı zamanda manyetik.

Robotların gerçek hayatta birçok alanda kullanılabilecekleri düşünülüyor. Ancak ayrıntılı araştırmalar yapmak gerekebilir.

Araştırma, Matter'da yayımlandı.



