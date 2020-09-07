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Önce taciz etti, sonra kapkaç yaptı!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

Mersin'de yolda yürüyen kadını sözlü olarak taciz eden kapkaççı, ardından kadının elindeki çantasını alarak bölgeden uzaklaştı. Sözlü olarak cinsel tacizde bulunduğu kadını kapkaç yöntemiyle soymaya kalkan şüpheli, güvenlik kameralarından kaçamadı. Kayda alınan anlarda şüphelinin, kadının arkasından gelerek çantayı aldığı görüldü. Kısa sürede yakalanan kişi, gözaltına alınarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli yabancı uyruklu müşteki kadın, polisi arayarak merkez Akdeniz ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi Sait Çiftçi Caddesi üzerinde alışverişten evine doğru yaya olarak yürüdüğü sırada, arkasından gelen bir şahıs tarafından önce sözlü olarak taciz edildiğini, daha sonra ise elindeki çantasının aynı kişi tarafından kapkaç yöntemiyle alındığını söyleyerek, şüpheliden şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan birçok güvenlik kamerasını izledi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirenin M.K. isimli şahıs olduğunu tespit eden ekipler, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan sorgu ve incelemelerde şüphelinin kadına önce sözlü olarak cinsel tacizde bulunduğu ardından da çantayı alarak kaçtığı belirlendi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, hem cinsel taciz hem de kapkaç suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı hakkındaki kapkaç suçlamalarıyla ilgili sorulara cevap vermeyen şahıs, taciz iddiasına da 'yok öyle bir şey' diye cevap verdi.

Öte yandan, olay anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre akşam saatlerinde yolda yürüyen kadının arkasından gelen şüpheli, bir anda çantayı alarak kaçmaya başlıyor. Olaydan sonra kadın yere düşerken, çevredeki vatandaşlar da kaçan zanlıyı kovalıyor.

İHA

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