OnePlus 9 modelinde periskop kamera olmayacak

Max Jambor’a göre OnePlus’un yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonları OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro periskop kameraya sahip olmayacak. Bu, yeni amiral gemilerinin veya en azından profesyonel modelin bir periskop kameraya sahip olmasını ümit edenler için hayal kırıklığı yaratıyor. Eksik periskop kamerasına rağmen yeni serinin öncekinden daha iyi kameralara sahip olması bekleniyor. Geçtiğimiz dönemde marka bir tweetinde OnePlus 9 kamerası için “çekime değer” şeklinde söz etti.

ONEPLUS 9 SERİSİ HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

İddialara göre seri üç modelle gelecek. Qualcomm’un yeni Snapdragon 870 işlemcisi ile gelmesi gereken OnePlus 9 Lite ve daha güçlü Snapdragon 888 işlemciye sahip olan OnePlus 9 ile OnePlus 9 Pro. İşlemcilerdeki farkın yanı sıra, üç telefonun farklı ekran boyutlarına ve çözünürlüklere sahip olması bekleniyor. Bir raporda OnePlus 9 Pro’nun 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlüğe sahip kavisli bir ekrana sahip olacağı bildirildi. Diğer iki model, FHD+ çözünürlüğe ve yüksek yenileme hızlarına sahip düz ekranlara sahip olacak. Farklı olacakları diğer alanlar kameralar, pil kapasitesi ve hızlı şarj teknolojisi.

OnePlus’ın, OnePlus Watch olarak piyasaya sürülecek ilk akıllı saati de dahil olmak üzere OnePlus 9 serisini mart ayında duyurması bekleniyor.

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