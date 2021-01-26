OnePlus Watch’un iki farklı modeli olacak

OnePlus akıllı saatinin bu yılın başında duyurulacağı daha önce doğrulanmıştı. Resmen onaylanan BIS sertifikasına sahip akıllı saat klasik ve yuvarlak bir tasarıma sahip olacak. OnePlus, Hindistan’da ilk nesil fitness grubunun prömiyerini yaptı; şimdi, bir değil iki farklı modelle akıllı saatlerini de bu pazarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Mukul Sharma, Hindistan Standartlar Bürosu’nun (BIS) yayımladığı resmî dökümanlarda, SMARTWATCHES (akıllı saatler) kategorisi altında bulunan OnePlus Watch’un iki farklı modelinin gözüktüğünü bildirdi.

OPPO WATCH RX'E BENZER OLABİLİR

Daha önceki söylentilere göre, cihazın yuvarlak bir yüze sahip olan OPPO Watch RX’in güncellenmiş hali olacağı tahmin ediliyor. Bu iki cihazın özelliklerinin aynı olması yüksek ihtimal, ancak 2 markanın benzer donanım için farklı kullanıcı arayüzleri geliştirdiği bildiriliyor. OnePlus akıllı saatin sunacağı iki farklı model sertifikalarda W501GB ve W301GB ismiyle geçiyor.

Henüz cihazların özellikleri ya da fiyatları gibi bilgiler kesin değil. Ancak sertifika almaları akıllı saatlerin tanıtımı için çok beklemeyeceğiz anlamına geliyor. Modellerden birinin uygun temalı bir kayış ve kullanıcı arayüzü ile gelebileceği söylentisi mevcut. Merakla beklenen OnePlus akıllı saat modelleri hakkında bilinenler şu an için bunlardan ibaret.

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