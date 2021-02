OnePlus'ın kurucusu Carl Pei'den sürpriz adım: Nothing, Essential'ı satın aldı!

Essential şirketi, geçtiğimiz dönemde büyük sükse yaratmıştı. Bunun nedeni ise firmanın kurucusunun Android'in yaratıcısı olan Andy Rubin olmasıydı. Android gibi dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemlerinden birini geliştiren Rubin'den ise beklentiler büyüktü. Essential Phone ise bu beklentileri karşılayacak ilk telefon olarak piyasaya sürüldü. Çentikli ekran trendini başlatan akıllı telefonlardan biri olan Essential Phone (PH-1) ne yazık ki beklenileni veremedi. Bu yüzden Rubin'den ikinci bir atak daha bekleniyordu ancak Essential'ın Andy Rubin ile bağlantısının kalmadığı ortaya çıktı.

NOTHİNG ESSENTİAL'I SATIN ALDI

Nothing'in arkasında çok yakından tanıdığımız bir isim var. OnePlus'ın kurucusu olan ve OnePlus lansmanlarında görmeye alıştığımız Carl Pei, hatırlarsanız OnePlus'tan geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Carl Pei, daha sonra Nothing adında yeni bir girişim başlattı. Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi veritabanına göre ise Carl Pei'nin yeni girişimi Nothing, Essential'ı satın aldı. Veritabanına bakılırsa Andy Rubin, geçtiğimiz ay Essential'ın ticari markasını ve logosunu Nothing şirketine devretti.