Onların arasına katılabilirsiniz! Aşk Adası yeni sezon yarışmacılarını böyle arıyor

Dünyanın izlediği İngiliz yapımı Aşk Adası (Love Island) programının yeni sezon hazırlıkları başladı. ITV2 1 Ocak 2021 itibariyle sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla adaya gönderilecek yeni bekarları aramaya başladığını duyurdu.

TV kanalı şöyle dedi: "ITV2, Birleşik Krallık'ın dört bir yanından aşk arayan bekarlar arıyor!"

