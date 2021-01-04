Onların arasına katılabilirsiniz! Aşk Adası yeni sezon yarışmacılarını böyle arıyor

Dünyanın izlediği İngiliz yapımı Aşk Adası (Love Island) programının yeni sezon hazırlıkları başladı. ITV2 1 Ocak 2021 itibariyle sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla adaya gönderilecek yeni bekarları aramaya başladığını duyurdu.

TV kanalı şöyle dedi: "ITV2, Birleşik Krallık'ın dört bir yanından aşk arayan bekarlar arıyor!"

"It was just like living on holiday with your mates for 8 weeks" ???? @oliviajade_att chats about her Love Island life on the new ep of #MyLifeInTV. Listen now: https://t.co/JSsqi5Q5r4 https://t.co/EtY0Ezfbx5 — Love Island (@LoveIsland) December 3, 2020

Bir grup genç kadın ve erkeğin aşkı bulmak umuduyla lüks bir villada yaşadıklarını canlı olarak izleyicilere sunan Aşk Adası (Love Island) programı, yaşanan sansasyonel anlarla dünya magazinin gündeminde yer alıyor.

Yaklaşık 10 hafta süren yarışmaya katılmak için başvuru süresi 30 Nisan tarihinde sona erecek. Yarışmaya hak kazanmak için 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli.

Sürecin bir parçası olarak, vesikalık fotoğraf ve tam boy fotoğrafınız ile neden harika bir adalı olacağınızı açıklayan bir video göndermelisiniz.

Önceki sezonlarda başvuru sürecinde yarışmacıların yalnızca çok küçük bir yüzdesi seçildiğinden, başvuru sürecinin bir hayli çekişmeli olacağı ön görülüyor.

Love Island’ın son sezonuna yaklaşık 100.000 kişi başvurdu, ancak sadece altı kişi seçildi.

