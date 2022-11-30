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Uzay eş anlamlısı nedir? Uzay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.11.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzay kelimesi genel anlamı itibarıyla milyarlarca gökcismini bünyesinde barındıran sonsuz boşluk olarak tanımlanan bir kelimedir. Kimi zaman insanların gözünün alabildiği kadar geniş bölgeler ve uçsuz bucaksız anlamlarıyla da mecazi olarak kullanılır. Uzay kelimesi pek çok alanda kullanılır. Gün içinde sıklıkla karşılan bu kelimenin aynı anlama gelen eş anlamlısı da vardır. Türkçe bir kelime olan uzay kelimesinin eş anlamlıları nelerdir?

Uzay eş anlamlısı nedir? Uzay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İçinde milyarlarca gezegenin, saman yolunun ve kara deliğin yer aldığı büyük boşluğun tamamı uzay olarak adlandırılır. Uzay kelimesi gerçek anlamıyla kullanıldığı kadar mecazi olarak da kullanılan bir kelimedir. Geniş alanlar ve uçsuz bucaksız olan yerler genel olarak uzaya benzetilir. Türkçe kökenli olan uzay kelimesi "uz-" fiiline "+(g)Ay" ekinin eklenmesiyle türetilmiş yeni bir kelimedir. Feza, mekân anlamlarında türetilmiş olan uzay kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu şekilde açıklanır;

  • Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk
  • Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk

Türkçe kökenli bir kelime olan uzay kelimesinin içinde bulunduğu bazı kalıplaşmış kelimeler de vardır. Bunlar "uzay bilimi", "uzay geometrisi", "uzay araştırmaları" ve "uzay istasyonu" gibi kelimelerdir. Uzay kelimesi ile farklı yazılan ve okunan fakat uzay kelimesi ile aynı anlama gelen bazı kelimeler de bulunur. Bunlar uzay kelimesinin eş anlamı olan kelimeler olarak bilinir.

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Uzay kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Astronomi, kimya, matematik ve biyoloji dallarında kullanılan uzay kelimesi aynı zamanda gök bilimi terimdir. Bu sebeple uzay kelimesi ile aynı anlama gelen birden fazla sözcük bulunur. Kelimelerin eş anlamlıları genel olarak cümle içinde kullanıldıkları şekilde değerlendirilir. Uzayın eş anlamlısı olan sözcükler de cümle içindeki kullanım alanına göre değerlendirilir. Birden fazla eş anlamlısı olan uzay kelimesinin eş anlamlıları kullanıldıkları cümleye göre anlamlandırılır. Uzay eş anlamlısı kelimeler:

  • Gök
  • Mekân
  • Sonsuzluk
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Uzayın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uzay ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuş olarak farklı olsalar da uzay ile aynı anlamdadır. Uzay kelimesinin kullanılabildiği her cümlede anlam değişmeden ya da bozulmadan bu anlamdaş kelimeler kullanılabilir. Uzayın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Uzun zamandır yapılan çalışmalar bu sonsuzluğun sırlarını ortaya çıkarmaya yetmeyecek.
  • Gökte kim bilir bilmediğimiz ne çok sır vardır.
  • Mekânın sınırları hâlâ çözülememiş, bilim adamları için büyük bir korkunun başlangıcı olmuştu.
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