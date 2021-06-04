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  4. Online oyunda tanıştığı kız çocuğunu kaçırdı! Savunması 'yok artık' dedirtti

Online oyunda tanıştığı kız çocuğunu kaçırdı! Savunması 'yok artık' dedirtti

04.06.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternette oyun oynarken tanıştığı evli ve 2 çocuklu kişi tarafından kaçırılan 16 yaşındaki kız çocuğu, Denizli’de alıkonulduğu apartta bulundu. Kurtarılan kızla birlikte aynı dairede gözaltına alınan şüpheli, “Kötü yola düşmemesi için yaptım” sözleriyle kendini savundu.

Online oyunda tanıştığı kız çocuğunu kaçırdı! Savunması 'yok artık' dedirtti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bağlı Ağırnas Mahallesi'nden 25 Mayıs 2021 tarihinde kaçırılan G.K.’nin ailesi, jandarmaya gidip şikayetçi olduktan sonra, katıldıkları bir televizyon programı aracılığıyla kızlarının bulunması için yardım istedi.

10 gündür kayıp olan G.K.’nin bulunması için çalışma başlatan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kayıp kızla irtibatlı olabilecek kişilerin Denizli ilinde olabileceğini belirledi. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timi ile birlikte yürütülen koordineli çalışma sonucu, JASAT dedektiflerince Denizli'de kapsamlı araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda kayıp kız çocuğunu Kayseri'den getiren şüphelinin Ahmet Ç. olduğu tespit edildi. Kız çocuğunun tutulduğu aparta JASAT dedektiflerince operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda kayıp kız çocuğu bulunarak yurda yerleştirildi.

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Aynı dairede gözaltına alınan Ahmet Ç., kız çocuğunu kaçırarak Denizli’ye getirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesinde, oyun oynarken 1 ay önce tanıştıklarını, bu oyunlarla kız çocuklarının kandırılabildiğini bildiğini ve kaçma niyeti olduğunu fark edince kötü yola düşmemesi için Denizli’ye getirip koruma altına almayı düşündüğünü ifade etti.

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Öte yandan, şüpheli Ahmet Ç. ve G.K.’nin internet ortamında online olarak oynanan Garden Scapes adlı oyunu oynarken tanıştıkları ve 10 gün önce birlikte kaçmaya karar verdikleri öğrenildi. Yurda yerleştirilen kız çocuğunun ailesi ise, kızlarını teslim almak üzere Denizli’ye geldi.

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İHA

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