Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'ten yeni pozlar! Transparan tulumuyla nefesleri kesti... Ayna pozlarına beğeni yağdı

Sosyal medya platformu OnlyFans'taki paylaşımları nedeniyle müstehcenlik suçlamalarıyla karşı karşıya kalarak gözaltına alınan Gizem Bağdaçiçek serbest bırakılmıştı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya devam eden fenomen isim hayranlarının karşısına kırmızı bir tulumla çıktı. Bağdaçiçek'in vücut hatlarını belli eden tulumu hayranlarından tam not almayı başardı.

ADETA BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında fenomen isim beyaz bir iç çamaşırı takımının üzerine dantel dokusu bulunan bir tulum tercih etti. Ayna karşısında verdiği pozlarına ise Bağdaçiçek, "Favoriniz hangisi?" notunu ekleyerek hayranlarının fikrini sormayı ihmal etmedi.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında hayranlarının bazıları kıyafetini soğan filesini benzetti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "En değerli mor soğan filesi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir favori seçmek imkansız" yorumunu ekledi.







