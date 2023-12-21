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    4. Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'ten yeni pozlar! Transparan tulumuyla nefesleri kesti... Ayna pozlarına beğeni yağdı

    Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'ten yeni pozlar! Transparan tulumuyla nefesleri kesti... Ayna pozlarına beğeni yağdı

    21.12.2023 10:36 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadaki müstehcen paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Gizem Bağdaçiçek, Türkiye'nin konuştuğu isimlerden biri haline gelmişti. Fenomen isim serbest bırakıldıktan sonra Instagram'daki cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ayna karşısına dantel detaylardan oluşan kırmızı bir tulumla çıkan Bağdaçiçek beğeni yağmuruna tutuldu.

    Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'ten yeni pozlar! Transparan tulumuyla nefesleri kesti... Ayna pozlarına beğeni yağdı

    Sosyal medya platformu OnlyFans'taki paylaşımları nedeniyle müstehcenlik suçlamalarıyla karşı karşıya kalarak gözaltına alınan Gizem Bağdaçiçek serbest bırakılmıştı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya devam eden fenomen isim hayranlarının karşısına kırmızı bir tulumla çıktı. Bağdaçiçek'in vücut hatlarını belli eden tulumu hayranlarından tam not almayı başardı.

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    ADETA BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında fenomen isim beyaz bir iç çamaşırı takımının üzerine dantel dokusu bulunan bir tulum tercih etti. Ayna karşısında verdiği pozlarına ise Bağdaçiçek, "Favoriniz hangisi?" notunu ekleyerek hayranlarının fikrini sormayı ihmal etmedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında hayranlarının bazıları kıyafetini soğan filesini benzetti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "En değerli mor soğan filesi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir favori seçmek imkansız" yorumunu ekledi.

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