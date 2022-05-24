OnlyFans fenomeninin cinsellik itirafı olay yarattı! “Evsiz bir adamla...”

Tana Mongeau ve Brooke Schofield tarafından sunulan Cancelled isimli podcasta katılan Barey, OnlyFans’ta %0.01’lik dilimin içinde yer aldığı için popüler olduğunu ve aylık kazancının 200 bin doların üzerinde olduğunu dile getirdi. 23 yaşındaki fenomen isim, “Cinsellik çoğu insanın düşündüğünün aksine benim için bir tabu değil. Herkese ve her şeye aşık olabilirim. Kendimi hiçbir şey için sınırlandırmıyorum. Evsizler barınağına çalışmaya gittiğimde oradaki bir adam beni çok etkilemişti. Evsiz bir adamla cinsel ilişki yaşadım” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

375 bin görüntülemeye ulaşan ve 2 binden fazla yorum alan podcastte Barey’in sözleri tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü çalıştığı evsiz barınağındaki bir kişiyle cinsel ilişkiye girerek profesyenel sınırları aşmasına itiraz etti.



