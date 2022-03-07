OnlyFans modeli Tracy Kiss, sosyal medyadan kendisini eleştirenlere sert cevap verdi! “Eğitimli ve başarılıyım”

Sosyal medyada OnlyFans modellerine karşı inanılmaz bir damgalama ve toplumsal tabu olduğunu dile getiren Kiss, misyon olarak bu durumu yıkmak için çabalayacağını söyledi. Buckinghamshire’de yaşayan 34 yaşındaki fenomen, 5 milyon takipçisine OnlyFans’a katıldığı için kafalarında oluşan yargıları kırmak istediğini belirtti.

“ONLARI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUM”

Sosyal medya yıldızı Tracy Kiss, Love Islander Megan Barton Hanson'ın Daily Star Sunday ile yaptığı özel röportajında OnlyFans endüstrisine karşı sert bir tavır olduğundan söz etti. OnlyFans’ta popüler olan kişilerin kendilerinden utanmak zorunda bırakıldığını anlatan Kiss, “Onları güçlendirmek istiyorum. Bu sektördeki insanların akademik olarak zeki olmadığı ve bu onların tek seçeneği olduğu yaygın bir yanılgıdır. Bu her zaman böyle değildir.” dedi.

İki çocuk annesi olan OnlyFans fenomeni, “Eğitimli, iyi konuşan iki çocuk annesiyim. Muhtemelen arkadaşlarım ve ailem OnlyFans hesabı açacağımı düşünmemiştir. Dünyadki fenomenler arasında %1’lik kısımda yer alıyorum.Toplumsal olarak OnlyFans yaratıcılarına adil olmayan bir şekilde davranılıyor” diye konuştu.



