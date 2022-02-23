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Vegan fenomen Tracy Kiss, sıfır israfı desteklemek için ilginç bir açıklama yaptı! “Spermi boşa harcamayın”

23.02.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans hesabını veganlığı teşvik etmek için kullanan model Tracy Kiss, son açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kiss, erkekleri mastürbasyon yapmaya teşvik ederken spermi boşa harcamamanın faydalarından söz etti.

Vegan fenomen Tracy Kiss, sıfır israfı desteklemek için ilginç bir açıklama yaptı! “Spermi boşa harcamayın”

İki çocuk annesi olan OnlyFans modeli Tracy Kiss, sosyal medya hesabından yaptığı ilginç açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Veganlığı teşvik etmek istediğini dile getiren model, geçtiğimiz günlerde partnerlerinin penis boylarını ölçmek için yaptırdığı cetvel dövmesiyle gündeme gelmişti. Kiss bu sefer de sıfır israfı desteklemek için spermlerin boşa harcanmaması gerektiğini savundu.

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“GÜNLÜK YAŞAMDA İNANILMAZ MÜSRİFİZ”

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Buckinghamshire’de yaşayan model insanların günlük hayatlarında tahmin edildiğinden daha müsrif olduklarını söyledi. 34 yaşındaki model, daha fazla mastürbasyon yaparak insanların daha sağlıklı olabileceğini savundu, Sıfır israfı desteklemek istediğini söyleyen Kiss, “Daha fazla çevresel anlayış sayesinde dünya sürdürülebilir tarım ve organik ürünlere daha fazla ihtiyaç duymaya başladı. Ancak, yiyecekleri atmaktan plastiklerimizi gerektiği kadar sık dönüştürmemeye kadar günlük yaşamda inanılmaz derecede müsrifiz. Bununla birlikte, yaşam iksiriyle israf etmemeliyiz” dedi.

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Spermlerin cilt hastalıklarının tedavi edilmesinde kullanılan doğal bir ilaç olduğunu iddia eden Kiss, “Yıllarca meni tüketmenin ve canlı ve parlak bir cilt için çeşitli cilt şikayetlerini tedavi etmek için kullanmanın sağlığa yararları hakkında konuştum. Şimdi erkekleri bunu yapmaya teşvik ediyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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