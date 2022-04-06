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OnlyFans yıldızı Jenna Lee, zengin bir iş insanının ahlaksız teklifini ifşa etti! “Sürekli parayı artırdı”

06.04.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans fenomeni Jenna Lee, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Koronavirüs pandemisinin başından takipçilerinden maddi durumu kötü olan iki kişinin ev kirasını ödeyerek manşetlere çıkan Lee, bu sefer de kendisine yapılan ahlaksız teklifi ifşa etti.

OnlyFans yıldızı Jenna Lee, zengin bir iş insanının ahlaksız teklifini ifşa etti! “Sürekli parayı artırdı”

OnlyFans fenomeni sosyal medyadan abonelerinin kendisine ilginç tekliflerde bulunduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı. OnlyFans hesabı üzerinden seksi fotoğraflarını ve videolarını satarak aylık gelirini yüz binlerce dolara çıakrtan Lee, koronavirüs pandemisinde takipçilerine maddi anlamda destek sağlamıştı. Inside OnlyFans podcastine konuşan sosyal medya fenomeni, dış görünüşüyle ilgilenen erkeklerden aldığı dudak uçuklatan teklifleri itiraf etti.

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“SÜREKLİ TEKLİFİNİ ARTIRDI”

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Zengin bir insanının kendisiyle beraber olmak için 1 milyon dolar teklif ettiğini itiraf eden Lee, “Bir milyarderdi. Gerçekten genç ve güvensizdim. Kendimi yeni bir ilişki için hazır hissetmiyordum. Onun teklifini her seferinde reddettim. Sürekli teklifini artırdı. Devamlı peşimden geliyordu. Nereye gitsem onu karşımda görüyordum. Avukatına son olarak cinsel ilişkiye girmemiz karşılığında 1 milyon dolarlık bir sözleşme hazırlattı” dedi.

Lenna, işinin yetişkin doğasına rağmen, takipçileriyle paylaştığı içerikte kısıtlandığını ve OnlyFans'taki kariyerinin üç yılına kadar çıplak poz vermeyi reddettiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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