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OnlyFans fenomeni cinsellik açıklamasıyla erkeklere seslendi! Sözleri olay yarattı: Hayal gücünüzü...

05.04.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans’ta seksi fotoğraflarını ve videolarını satarak geniş bir hayran kitlesine kavuşmayı başaran Amber Sweetheart, sosyal medyada hesabından cinsellik tüyolarını paylaşıyor. OnlyFans sayesinde aylık 71 bin sterlin (1 milyon 372 bin TL) kazandığını itiraf eden model, erkeklere seslendiği açıklamasıyla gündem oldu.

OnlyFans fenomeni cinsellik açıklamasıyla erkeklere seslendi! Sözleri olay yarattı: Hayal gücünüzü...

Cinsellik deneyimlerini yazdığı kitabının piyasaya çıkması için gün saydığını ifade eden Sweetheart, eski yetişkin film yıldızı Lisa Ann’ın podcastine konuk oldu. Takipçilerine cinsel hayatın ipuçlarını paylaşmak için OnlyFans hesabı açtığını dile getiren Sweetheart, ruh eşini bulmak için insanların kendisini baskı altında hissetmemesi gerektiğini savunurken “Acele etmeyin ve yolculuğun tadını çıkartın. Erkekler hayal gücünüzü kullandığında karşılaştığınız değişiklikler sizleri şaşırtacak” ifadelerini kullandı.

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“DOĞRUDAN İSTEKLERİNİZİ SÖYLEMEYİN”

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Kadın ve erkeklerin cinsellik sırasında farklı ruh halleri içinde olduğunu dile getiren Sweetheart, “İkili ilişkilerde diyalog kurmak işin en önemli püf noktasıdır. Doğrudan isteklerinizi söylemeyin bu karşı tarafı korkutur ve sizden uzaklaşmasına neden olur. Kendinizi doğru bir şekilde ifade ettiğinizden emin olun. Bu daha sağlıklı olacaktır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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