OnlyFans fenomeni cinsellik açıklamasıyla erkeklere seslendi! Sözleri olay yarattı: Hayal gücünüzü...

Cinsellik deneyimlerini yazdığı kitabının piyasaya çıkması için gün saydığını ifade eden Sweetheart, eski yetişkin film yıldızı Lisa Ann’ın podcastine konuk oldu. Takipçilerine cinsel hayatın ipuçlarını paylaşmak için OnlyFans hesabı açtığını dile getiren Sweetheart, ruh eşini bulmak için insanların kendisini baskı altında hissetmemesi gerektiğini savunurken “Acele etmeyin ve yolculuğun tadını çıkartın. Erkekler hayal gücünüzü kullandığında karşılaştığınız değişiklikler sizleri şaşırtacak” ifadelerini kullandı.

“DOĞRUDAN İSTEKLERİNİZİ SÖYLEMEYİN”

Kadın ve erkeklerin cinsellik sırasında farklı ruh halleri içinde olduğunu dile getiren Sweetheart, “İkili ilişkilerde diyalog kurmak işin en önemli püf noktasıdır. Doğrudan isteklerinizi söylemeyin bu karşı tarafı korkutur ve sizden uzaklaşmasına neden olur. Kendinizi doğru bir şekilde ifade ettiğinizden emin olun. Bu daha sağlıklı olacaktır” dedi.



