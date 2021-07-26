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  4. Onur Alp Eker neden öldü? Ön otopsi raporunda şoke eden arı iğnesi detayı

Onur Alp Eker neden öldü? Ön otopsi raporunda şoke eden arı iğnesi detayı

26.07.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşılan 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in ölümüyle ilgili ön otopsi raporu ortaya çıktı.

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker, güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülere yakın bir bölgede ölü bulundu.

Yerde yüzüstü yatar vaziyette bir genç tarafından bulunan Eker'in ölümüyle ilgili olay yerinde ilk inceleme yapılmış. Yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanmamıştı.

SORUŞTURMADA YENİ DETAYLAR

Eker'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir detaya ulaşıldı. Eker'in cansız bedeninin bulunduğu bölgenin yakınında bir arı kovanının bulunduğu belirlendi.

onur alp eker

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA ARI İĞNESİ İZİNE RASTLANDI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre yapılan ön otopside Eker'in vücudunda çok sayıda arı iğnesi izine rastlandı.

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Talihsiz gencin arı sokması ya da beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği öngörülürken, ölüm nedeni Adli Tıp'ın hazırlayacağı rapora göre netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Ankara
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