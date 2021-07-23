Onur Alp Eker son yolculuğuna uğurlandı

Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Onur Alp Eker, evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığın peşine düşmüştü. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirmişti.

Bunun üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Sirkeli Mahallesi'nde ve kırsal bölgede arama çalışması başlatmıştı.

150'den fazla personelin katılımı ile 2 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda Eker'in cansız bedeni dere yatağı kenarında bulunmuştu.



KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK

Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşıldığında, üstündeki kıyafetlere ve vücuduna herhangi bir zarar gelmediği, cep telefonunun da yanında olduğu belirtildi. Eker'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından gencin naaşı bugün ailesine teslim edildi. Eker’in naaşı, Karşıyaka Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü.



Tıp fakültesi öğrencisi olan Eker’in acılı ailesi, evlatlarını son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı. (AA / İHA / DHA)



