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Onur Alp Eker son yolculuğuna uğurlandı

23.07.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak için peşinden giden ve kaybolduktan iki gün sonra cansız bedenine ulaşılan 19 yaşındaki Onur Alp Eker, Karşıyaka Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Onur Alp Eker, evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığın peşine düşmüştü. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirmişti.

Bunun üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Sirkeli Mahallesi'nde ve kırsal bölgede arama çalışması başlatmıştı.

150'den fazla personelin katılımı ile 2 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda Eker'in cansız bedeni dere yatağı kenarında bulunmuştu.
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KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK

Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşıldığında, üstündeki kıyafetlere ve vücuduna herhangi bir zarar gelmediği, cep telefonunun da yanında olduğu belirtildi. Eker'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

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Kaçan kurbanlığı yakalamak isterken kaybolan Onur Alp Eker'den acı haber geldiKaçan kurbanlığı yakalamak isterken kaybolan Onur Alp Eker'den acı haber geldi

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından gencin naaşı bugün ailesine teslim edildi. Eker’in naaşı, Karşıyaka Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü.

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Tıp fakültesi öğrencisi olan Eker’in acılı ailesi, evlatlarını son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı. (AA / İHA / DHA)

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolduktan sonra cesedi bulunan Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyorKaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolduktan sonra cesedi bulunan Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor


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