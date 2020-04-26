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Onur Buldu ve Duygu Koz sessiz sedasız evlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 12:27 | Son Güncelleme

Güldür Güldür Show’un sempatik oyuncusu Onur Buldu ve Duygu Koz koronavirüs günlerinde sessiz sedasız evlendi.

Onur Buldu ve Duygu Koz sessiz sedasız evlendi

Güldür Güldür Show’un sempatik oyuncusu Onur Buldu, şubat ayında rol aldığı “Bayi Toplantısı” filminin galasında sevgilisi Duygu Koz ile evleneceğini açıklamıştı. Buldu, 19 nisan’da hocası Yılmaz Erdoğan’ın ortağı olduğu Beşiktaş’taki tiyatroda evleneceğini duyurmuştu. Ancak ünlü oyuncunun planları suya düştü.

TV100’ün haberine göre Onur Buldu, koronavirüs nedeniyle nikahını Etiler’deki evinin bahçesinde yapmak zorunda kaldı. Ünlü oyuncu, İngilizce öğretmenliği yapan sevgilisi Duygu Koz’la virüs salgını nedeniyle nikahlarına hiçbir oyuncu arkadaşını çağırmadı.

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Buldu ve Koz’un sosyal medyadan nikah fotoğrafı paylaşmaması da dikkat çekti. Sempatik oyuncu, son olarak “benim büyük günışığım” notuyla paylaştığı fotoğrafla eşine olan aşkını ilan etti.

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