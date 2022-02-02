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Onur Şan'ın babası, usta sanatçı Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti

02.02.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk halk müziği usta ismi ve şarkıcı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti. Turan, TRT Yurttan Sesler Topluluğu’nda uzun yıllar görev yapmıştı.

Onur Şan'ın babası, usta sanatçı Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti

TRT Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi ve şarkıcı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan Ümraniye'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

66 yaşında hayatını kaybeden Şan için yarın Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek, ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.  

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AHMET TURAN ŞAN KİMDİR?

Ahmet Turan Şan 25 Haziran 1956’da Sivas’ta doğdu.

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İstanbul Teknik Üniversitesinin Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümünden mezun oldu.

1976 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda Amatör, 1981’de de Yetişmiş Sanatçı unvanını kazanan Şan, abisi Ömer Şan, Yücel Paşmakçı, Nida Tüfekçi, Neriman Altındağ Tüfekçi, Orhan Dağlı, Mehmet Özbek ve Arif Sağ gibi önemli isimlerden dersler aldı.
 

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Onur Şan
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