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Onur Ünlü ile ayrılmıştı! Hazar Ergüçlü ve yeni aşkı Kutay Soyocak poz verdi

26.05.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

50 yaşındaki Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan oyuncu Hazar Ergüçlü, Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Güzel oyuncu ve yeni sevgilisinden aşk pozu geldi.

Onur Ünlü ile ayrılmıştı! Hazar Ergüçlü ve yeni aşkı Kutay Soyocak poz verdi

Yönetmen Onur Ünlü ile yaklaşık beş yıllık ilişkisi geçtiğimiz aralık ayında sona eren Hazar Ergüçlü bu ilişkide sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı 19 olduğu için sıkça gündeme geliyordu.

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, geçtiğimiz aralık ayında yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu şimdilerde ise yeni bir aşka yelken açtı.

Hazar Ergüçlü, oyuncu sevgilisi Ece Ertez’den kısa süre önce ayrılan Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile aşk yaşamaya başladı.

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AŞK POZU

Hazar Ergüçlü sosyal medyada yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncu kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Kutay Soyocak ile fotoğrafını, üç milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasının hikaye bölümünden paylaşarak birlikteliklerini gözler önüne serdi.

Özel geceye sevgilisiyle katıldı! Pozları olay oldu Özel geceye sevgilisiyle katıldı! Pozları olay oldu

Ergüçlü'nün sevgilisiyle mutluluk pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.


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