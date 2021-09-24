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Opel Mokka-e Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? Tarih belli oldu

24.09.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Opel tarihinde ilk kez satışa sunulduğu günden itibaren tamamen elektrikli bir versiyona sahip olmasıyla ön plana çıkan Opel Mokka-e 2022 yılının ilk yarısında Türkiye’de satışa sunulacak. Alman otomotiv devi yeni Mokka’nın tamamen elektrikli versiyonu Mokka-e'yi haziran ayında ilk kez piyasaya çıkarmıştı.

Opel Mokka-e Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? Tarih belli oldu

Opel, güncel tasarım dilini tam anlamıyla hayata geçirdiği ilk modeli yeni Mokka’yı geçtiğimiz Haziran ayında Türkiye’de satışa sunmasının ardından aynı modelin elektrikli versiyonunu da ülkemizde satışa sunmaya hazırlanıyor.

OPEL MOKKA-E TÜRKİYE'DE YOLLARA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Opel’in tamamen elektrikli Mokka-e modeli, 2022 yılının ilk yarısında Türkiye’de de yollara çıkacak. Yeni Opel Mokka-e, tamamen elektrikli motoru ile emisyonsuz ve son derece keyifli bir sürüş sunuyor. Alman otomobil üreticisi Opel, yeni Mokka ile eğlenceyi ve modernliği mükemmel bir şekilde harmanlayan tamamen yeni bir otomobil ortaya koyuyor. Sıfır emisyonlu elektrikli sürüş özelliği ile son derece verimli ve kompakt olan Mokka-e, kullanıcısının hem şehir içi hem de güvenli otoyol sürüşlerini en iyi şekilde destekliyor.

YENİ MOKKA-E'NİN ÖZELLİKLERİ

Yeni Mokka, Opel tarihinde ilk kez satışa sunulduğu günden itibaren tamamen elektrikli bir versiyona sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Mokka-e, emisyonsuz sürüş ile üstün sürüş keyfini bir arada sunuyor. Mokke-e’nin elektromotoru, 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork kullanıma sunuyor. Elektrikli sistem son derece canlı ve dinamik sürüş özellikleriyle öne çıkıyor. Sürücü “Normal, Eko ve Spor” olmak üzere üç sürüş modundan birini seçerek o anki gereksinimine ve keyfine uygun sürüş tarzını belirleyebiliyor. Maksimum hız, 50 kWsa kapasiteli batarya ve sürüş menzilini korumak için 150 km/s ile sınırlandırılıyor.

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OPEL'İN TARİHİNDE BİR İLK

Yeni Opel Mokka-e modelinde standart olarak sunulan 100 kW’lık DC hızlı şarj sistemi, bataryayı %80 seviyesine sadece 30 dakikada şarj etme olanağı sunuyor. Mokka-e, normal sürüş modunda WLTP normuna göre 322 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili sunuyor. Eko sürüş modu, menzili daha da uzatabiliyor. Ev tipi priz için kablo çözümü, wall box veya yüksek hızlı şarj olsun, yeni Mokka-e tek fazdan üç fazlı 11 kW’a kadar tüm olası şarj çözümlerini destekliyor.

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2022 yılının ilk yarısında Türkiye’de satışa sunulucak olan Opel Mokka-e, pazara sunulduğu andan itibaren elektrikli olan ilk Opel olmasıyla öne çıkıyor ve Opel’in elektrikliye geçişi için gerçek bir kanıt niteliğini taşıyor.

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