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OpenAI’den skandal! ChatGPT konuşmaları Google'da görünüyor

Yapay zeka devi OpenAI, ChatGPT'deki özel konuşmaları Google'a sızdırdığı iddiasıyla gündem oldu. Şirket, arama motorlarında görünür hale getiren özelliği yayına aldıktan sonra geri çekmek zorunda kaldı.

OpenAI’den skandal! ChatGPT konuşmaları Google'da görünüyor

Yapay zeka devi OpenAI, ChatGPT kullanıcılarının özel konuşmalarını arama motorlarında keşfedilebilir hale getiren tartışmalı özelliği yayına aldıktan sadece saatler sonra geri çekti.

OpenAI’den skandal! ChatGPT konuşmaları Google da görünüyor 1

OpenAI'nin Baş Bilgi Güvenliği Sorumlusu Dane Stuckey, Perşembe günü yaptığı açıklamada, özelliğin “kısa süreli bir deneme” olduğunu belirtti. “Bu özellik, insanların istemedikleri şeyleri yanlışlıkla paylaşmaları için çok fazla fırsat sundu” dedi.

EKRAN PAYLAŞTI

Kriz, veri gizliliği uzmanı Luiza Jarovsky’nin X platformunda yaptığı bir uyarıyla patlak verdi. Jarovsky, bazı kullanıcıların ChatGPT ile yaptığı hassas konuşmaların Google’da erişilebilir hale geldiğini gösteren ekran görüntülerini paylaştı.

OpenAI’den skandal! ChatGPT konuşmaları Google da görünüyor 2

Jarovsky'nin ortaya çıkardığına göre, ChatGPT'nin sohbet paylaşım özelliği aktif edildiğinde kullanıcılar "bu sohbeti keşfedilebilir kıl" kutusunu işaretlemek zorundaydı. Ancak birçok kullanıcı bu seçeneği fark etmeden işaretlemiş olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
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