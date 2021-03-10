Oppo Huawei’yi geçti

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Huawei’nin kötü talihi devam ediyor. Uzun bir süredir ABD hükümetinin koyduğu ambargolarla mücadele eden Çinli üretici, global pazarda ağır kayıplar yaşamıştı. 2019’a kadar global pazarda zirveyi hedefleyen Çinli şirket, 2020’de de büyük kayıplar verdi.

2021’de model yelpazesini önemli ölçüde kısan Çinli üretici, anavatanı için özel mesai yapıyordu. Fakat gelen son raporlara göre Huawei’nin son kalesi de devrildi.

OPPO ZİRVEYE ÇIKTI

Son yayınlanan araştırma raporuna göre, Çin’de son çeyrekte en çok telefon satan firma yüzde 21 ile Oppo oldu.

Yıllardan beri açık ara Çin’in zirvesinde yer alan Huawei ise 1 basamak kayarak yüzde 20 ile ikinci sırada kendisine yer buldu.

Bildiğiniz üzere Huawei modellerinde Google servisleri bulunmuyor. Huawei ile buna karşılık HarmonyOS işletim sistemi ve AppGallery uygulama mağazasını kullanıcılarına sunuyor. Huawei, mevcut sorunları hızlı bir şekilde çözebilirse zirve hedefine yaklaşabilir. Fakat bir işletim sistemini, bir mobil mağazayı belirli bir sisteme oturtmak yıllar sürebilir.

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