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Oppo yeni Android arayüzü ColorOS 12’yi tanıttı

15.09.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere Oppo hayli uzun bir süredir yeni işletim sistemi üzerinde çalışıyordu. Nitekim ColorOS 12’nin yayınlanma tarihi sonunda netlik kazandı.

Oppo yeni Android arayüzü ColorOS 12’yi tanıttı

Oppo tarafından yapılan açıklamada ColorOS’in yeni sürümünün 16 Eylül’de dağıtımına başlanacağı belirtildi. Elbette ColorOS’in yeni sürümü ilk etapta orta seviyenin üst basamağındaki modeller için gelecek.

Peki ColorOS 12 ile birlikte neler değişecek? Bilindiği üzere Oppo ColorOS tarafında önemli yatırımlar yapıyor. Hatta bu arayüzün orta segment modellerde sorunsuz çalışan nadir arayüzler arasında yer aldığını söyleyebiliriz.

Stabil yapısı, basit kullanımı ve sunduğu özellikler ile en iyi Android arayüzleri arasında yer alan ColorOS yakında yeni sürümü ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Oppo bu arayüzü ilk etapta 15 Eylül’de yayınlayacağını açıklamıştı. Fakat sonrasında arayüzün Eylül ayının sonlarına doğru yayınlanacağı iddia edildi.

Nitekim Oppo bu tartışmaya son noktayı koydu. Çinli üretici tarafından yapılan açıklamada arayüzün 16 Eylül itibariyle kullanıma sunulacağı belirtildi.

Arayüzün ilk etapta hangi modellere geleceği ise netleşmiş değil. Muhtemelen Oppo’nun üst seviyedeki cihazları ile yeni çıkmış orta segment modelleri bu güncellemeyi alacaktır. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

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