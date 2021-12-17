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Öpüşme sahnesi olay olan Selen Görgüzel'in, cesur sahne kıyafetine yorum yağdı!

17.12.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkan Selen Görgüzel'in, eşi Hamdi Alkan'ın önünde rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmesi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Görgüzel, bu defa cesur sahne tercihiyle dikkatleri üzerine topladı.

Öpüşme sahnesi olay olan Selen Görgüzel'in, cesur sahne kıyafetine yorum yağdı!

2014 yılında ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile dünyaevine giren Selen Görgüzel, cesur kıyafetleriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Sahnede şarkı söylediği anları paylaşan Görgüzel'in, iddialı göğüs dekoltesine yorum yağdı. Görgüzel'in cüretkar seçimine, ''Az daha indirseydin az olmuş'', ''Hiç yaşlanmıyorsunuz'', ''Maşallah nazar değmesin'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Selen Görgüzel'in sahne stili:

Öpüşme sahnesi olay olan Selen Görgüzel'in, cesur sahne kıyafetine yorum yağdı!

Öpüşme sahnesi olay olan Selen Görgüzel'in, cesur sahne kıyafetine yorum yağdı!

Öpüşme sahnesi olay olan Selen Görgüzel'in, cesur sahne kıyafetine yorum yağdı!

Boşanmak üzere olan bir çiftin hikayesini anlatan 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' tiyatro oyununun galası, geçtiğimiz kasım ayında gerçekleşmişti.

Öpüşme sahnesi olay olan Selen Görgüzel'in, cesur sahne kıyafetine yorum yağdı!

Başrollerini İrfan Kangı ve Selen Görgüzel Alkan'ın paylaştığı oyun, Kangı'nın öpüşme sahnesi için Hamdi Alkan'dan izin almasıyla, bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

Öpüşme sahnesi olay olan Selen Görgüzel'in, cesur sahne kıyafetine yorum yağdı!

İrfan Kangı'nın, Hamdi Alkan'dan izin aldıktan sonra Selen Görgüzel Alkan ile ateşli bir şekilde öpüşmesi, sosyal medyada olay olmuş, ''Bu kadar genişlik de pes yani'' tarzında yorumlar yapılmıştı.

Öpüşme sahnesi olay olan Selen Görgüzel'in, cesur sahne kıyafetine yorum yağdı!

Selen Görgüzel ise eşi Hamdi Alkan'ın senaryoyu okumadığını söyleyerek ''Hamdi Bey’e işimi kararlarımı çok sormam, sadece paylaşırım'' ifadelerini kullanmıştı.

Öpüşme sahnesi olay olan Selen Görgüzel'in, cesur sahne kıyafetine yorum yağdı!

Konuyla ilgili Nihat Doğan da yorum yapmış, ''Hamdi Bey'e Allah sabır versin gerçekten. Sanatçı ruhlu bir insan olarak konuşmam gerekirse, eşim sanatçıysa tabii ki sanatını icra etmeli. Ama halktan bir Nihat olarak konuşmam gerekirse canımı acıtır, üzülürüm. Ben Nihat olarak izin vermem.'' demişti.

Öpüşme sahnesi olay olan Selen Görgüzel'in, cesur sahne kıyafetine yorum yağdı!


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Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan
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