Öpüşme sahnesi olay olan Selen Görgüzel'in, cesur sahne kıyafetine yorum yağdı!

2014 yılında ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile dünyaevine giren Selen Görgüzel, cesur kıyafetleriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Sahnede şarkı söylediği anları paylaşan Görgüzel'in, iddialı göğüs dekoltesine yorum yağdı. Görgüzel'in cüretkar seçimine, ''Az daha indirseydin az olmuş'', ''Hiç yaşlanmıyorsunuz'', ''Maşallah nazar değmesin'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Selen Görgüzel'in sahne stili:

Boşanmak üzere olan bir çiftin hikayesini anlatan 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' tiyatro oyununun galası, geçtiğimiz kasım ayında gerçekleşmişti.

Başrollerini İrfan Kangı ve Selen Görgüzel Alkan'ın paylaştığı oyun, Kangı'nın öpüşme sahnesi için Hamdi Alkan'dan izin almasıyla, bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

İrfan Kangı'nın, Hamdi Alkan'dan izin aldıktan sonra Selen Görgüzel Alkan ile ateşli bir şekilde öpüşmesi, sosyal medyada olay olmuş, ''Bu kadar genişlik de pes yani'' tarzında yorumlar yapılmıştı.

Selen Görgüzel ise eşi Hamdi Alkan'ın senaryoyu okumadığını söyleyerek ''Hamdi Bey’e işimi kararlarımı çok sormam, sadece paylaşırım'' ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili Nihat Doğan da yorum yapmış, ''Hamdi Bey'e Allah sabır versin gerçekten. Sanatçı ruhlu bir insan olarak konuşmam gerekirse, eşim sanatçıysa tabii ki sanatını icra etmeli. Ama halktan bir Nihat olarak konuşmam gerekirse canımı acıtır, üzülürüm. Ben Nihat olarak izin vermem.'' demişti.



