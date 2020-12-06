Öpüşme videosu ifşa olan Survivor Barış ve Nisa ayrıldı mı?

Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın evde öpüştükleri anlar sosyal medyaya sızdırılmıştı. "Dost kazığı yedik" diyen iki yarışmacının ayrıldığı iddiaları gündemdeydi.

Nisa Bölükbaşı kısa bir süre sosyal medya hesabını kapamış ve hesabının hacklenmek istediğini önlem amaçlı hesabını kapadığını söylemişti. Ayrılık iddialarına bir süre yanıt vermeyen Nisa ve Barış paylaşımlarıyla bu iddiaları yalanladı.

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı hafta sonu yasağını birlikte geçiriyor. İkili sosyal medya hesaplarından birbirlerini paylaşarak iddialara noktayı koydu.

Nisa sevgilisi Barış Murat Yağcı'nın bir videosunu da paylaşmayı ihmal etmedi.

