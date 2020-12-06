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Öpüşme videosu ifşa olan Survivor Barış ve Nisa ayrıldı mı?

06.12.2020 11:06 | Son Güncelleme:
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Öpüşme videosu ifşa olan Survivor Barış ve Nisa ayrıldı mı?

Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın en özel anları ifşa olmuştu. Öpüşme videosunun ortaya çıkmasından sonra Nisa ve Barış'ın ayrıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Nisa ve Barış bu iddialara bakın nasıl yanıt verdi.

Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın evde öpüştükleri anlar sosyal medyaya sızdırılmıştı. "Dost kazığı yedik" diyen iki yarışmacının ayrıldığı iddiaları gündemdeydi.

Nisa Bölükbaşı kısa bir süre sosyal medya hesabını kapamış ve hesabının hacklenmek istediğini önlem amaçlı hesabını kapadığını söylemişti. Ayrılık iddialarına bir süre yanıt vermeyen Nisa ve Barış paylaşımlarıyla bu iddiaları yalanladı.

Barış Murat Yağcı ile öpüşme videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı'na şok üstüne şok!Barış Murat Yağcı ile öpüşme videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı'na şok üstüne şok!

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı hafta sonu yasağını birlikte geçiriyor. İkili sosyal medya hesaplarından birbirlerini paylaşarak iddialara noktayı koydu.

Ekran Alıntısı

Nisa sevgilisi Barış Murat Yağcı'nın bir videosunu da paylaşmayı ihmal etmedi.

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