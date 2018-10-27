'Orada şöhret olduğumu unutturan insanlar var'

Murat Ünalmış, çekimleri Adana'da devam eden 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinden fırsat buldukça kendini Çanakkale'ye atıyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bir süre önce yaptırdığı çiftliğinin kendisi için bir terapi merkezi olduğunu belirten Ünalmış, "Orada kendimi buluyorum" diyor.

"KEÇİ YETİŞTİRİYORUM"

Odun kırdığını, keçi ve meyve-sebze yetiştirdiğini söyleyen oyuncu, "Orada bana şöhret olduğumu unutturan insanlar var. Çiftlik hayatında kendi özümü, mutluluğu ve huzuru buluyorum" ifadelerini kullanıyor.



