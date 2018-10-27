'Orada şöhret olduğumu unutturan insanlar var'

Murat Ünalmış, çekimleri Adana'da devam eden 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinden fırsat buldukça kendini Çanakkale'ye atıyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bir süre önce yaptırdığı çiftliğinin kendisi için bir terapi merkezi olduğunu belirten Ünalmış, "Orada kendimi buluyorum" diyor.
"KEÇİ YETİŞTİRİYORUM"
Odun kırdığını, keçi ve meyve-sebze yetiştirdiğini söyleyen oyuncu, "Orada bana şöhret olduğumu unutturan insanlar var. Çiftlik hayatında kendi özümü, mutluluğu ve huzuru buluyorum" ifadelerini kullanıyor.
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