MAGAZİN

'Orada şöhret olduğumu unutturan insanlar var'

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

Atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova’nın başrol oyuncusu Murat Ünalmış, Çanakkale’deki çiftliğinde kendisini bulduğunu söyledi: Orada bana şöhret olduğumu unutturan insanlar var. Çiftlik hayatı bana terapi gibi geliyor.

'Orada şöhret olduğumu unutturan insanlar var'

Murat Ünalmış, çekimleri Adana'da devam eden 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinden fırsat buldukça kendini Çanakkale'ye atıyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bir süre önce yaptırdığı çiftliğinin kendisi için bir terapi merkezi olduğunu belirten Ünalmış, "Orada kendimi buluyorum" diyor.

"KEÇİ YETİŞTİRİYORUM"

Odun kırdığını, keçi ve meyve-sebze yetiştirdiğini söyleyen oyuncu, "Orada bana şöhret olduğumu unutturan insanlar var. Çiftlik hayatında kendi özümü, mutluluğu ve huzuru buluyorum" ifadelerini kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova çanakkale Murat Ünalmış

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