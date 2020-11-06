Ordu'da denizde korkutan görüntü!

Fırtına nedeniyle Karadeniz’de dev dalgalar meydana geldi. İlçe genelinde sahil kısımlarında dalgaların boylarının 2-3 metreye ulaştığı görülürken, spor yapmak için sahilde bulunan Muhsin Katmer isimli vatandaş ise, “İlk defa bu aylarda denizi bu kadar şiddetli görüyoruz. Tedirgin de olduğumuzu belirtmek istiyorum. Genelde bu boyutta oluşan dev dalgalar kış ayında oluyordu. İnşallah kimsenin başına bir durum gelmeden fırtına diner” dedi.

Küçük balıkçı tekneleri sahipleri ise yoğun dalgalar yüzünden denize açılamadıklarını söylediler. (İHA)



