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Orduyu topa tuttu! Babası konuşurken o paylaştı, Yair Netanyahu'ya zehir zemberek yanıt geldi

20.11.2023 12:04 | Son Güncelleme:
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Gazze'yi işgali nedeniyle tüm dünyanın konuştuğu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail ordusunu (IDF) hedef aldığı açıklamalarıyla yeni tartışmaların fitilini ateşledi. Babasının basın açıklaması yaptığı sırada sosyal medyadan paylaşım yapan oğul Netanyahu, orduyla yetinmeyip mahkemelere ve basına da sert çıktı. IDF ihtiyat kuvvetleri ise Yair Netanyahu'ya ateş püsküren bir yanıt verdi.

Orduyu topa tuttu! Babası konuşurken o paylaştı, Yair Netanyahu'ya zehir zemberek yanıt geldi

Yair Netanyahu son açıklamaları nedeniyle İsrail'de eleştiri oklarını üzerine topladı. Babası Gazze'nin işgaline yönelik planlarını uygulamaya devam ederken Yair Netanyahu hem IDF'i (İsrail Savunma Kuvvetleri) hem mahkemeleri hem de basını topa tuttu.

MYNET - DIŞ HABER

Cumartesi günü Binyamin Netanyahu basın toplantısında konuştuğu sırada Yair Netanyahu Telegram hesabından paylaşımlarda bulundu. Mahkemenin İsrail ordusunun Gazze sınırındaki konumuna ilişkin verdiği kararı eleştiren Netanyahu, Hamas'ın saldırısına bu kararın olanak sağladığını savundu.

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SALDIRILARDAN ORDUYU SORUMLU TUTTU

Oğul Netanyahu paylaşımlarında ayrıca, İsrail topraklarına 'Aksa Tufanı' operasyonu başlatan Hamas'ın özellikle 7 Ekim'deki saldırılarından IDF'i sorumlu tuttu.

Tartışmaları beraberinde getiren o paylaşımlardan birinde Yair Netanyahu, sınırda Hamas'ın hareketliliğine ilişkin uyarı geldiği ancak bu uyarıların gözdağıyla susturulduğu yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

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"DEVRİNİZ SONA ERDİ"

Netanyahu'nun paylaşımları ses getirirken İsrail ordusunun ihtiyat kuvvetleri örgütü Silah Arkadaşlığı'na ait internet sitesinden çok sert bir açıklama paylaşıldı. Açıklamada "Gerçekleri görmelisin: Kibir sende, şeffaf olmama ve suçluluk ise babanda. İkinizin felaket devri sona erdi" dendi. Açıklama şöyle devam etti:

"Erkeğiyle, kadınıyla, vatanımızı korumak için hayatlarını tehlikeye atanların yanındayız, sen ise vatanımızdan kaçtın. Babanın hüsranlarını, arzularını milletimiz anlıyor. Yine de 8 askerimizi kaybetmenin acısını yaşadığımız bir akşam sessiz kalsaydın keşke."

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İsrail Binyamin Netanyahu
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